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15 Ara 2021 - 21:40- Asayiş G: 16 Ara 2021 - 00:13

Otomobile kurşun yağdıran şahıs serbest kaldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan otomobile pompalı tüfekle kurşun yağdıran şahıs, yakalanarak adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Otomobile kurşun yağdıran şahıs serbest kaldı mask

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, U.U., Fatih Mahallesi’ndeki evinde aile bireyleri ile tartıştıktan sonra 41 ABK 172 plakalı Hyundai marka otomobiline binerek evinden ayrıldı. Gültepe Mahallesi’nde otomobiliyle seyir halinde olan U.U., bir başka aracın kendisini takip ettiğini ve durdurmaya çalıştığını fark etti. Bu sırada U.U.’nun otomobili, onu takip eden R.B. tarafından kurşunlandı. Saldırıda U.U.’nun otomobiline yaklaşık 30’a yakın saçma isabet etti. Neye uğradığını şaşıran U.U., bir süre daha ilerledikten sonra otomobilini yolun sağına çekerek durdurdu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaçan R.B.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde R.B. olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalanarak emniyete getirildi. Emniyette ifadeleri alınan R.B. ve saldırıya uğrayan U.U. Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından iki şahıs da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

15 Ara 2021 - 21:40 İHA Kocaeli- Asayiş

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