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15 Ara 2021 - 23:30- Asayiş G: 16 Ara 2021 - 00:15

"Sana eşcinsel cinler musallat olmuş" diyen sözde hocanın 25 yıla kadar hapsi istendi

Kocaeli’de vatandaşları "sana eş cinsel cinler musallat olmuş" diyerek kandıran ve cinsel içerikli video isteyen sözde hoca hakkında, "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ve "cinsel saldırı" suçlarından 6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
"Sana eşcinsel cinler musallat olmuş" diyen sözde hocanın 25 yıla kadar hapsi istendi mask

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 19 Kasım tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendini sözde hoca olarak tanıtan Ömer S.’nin, kendisine başvuran bazı vatandaşlardan "sana eşcinsel cinler musallat olmuş" diyerek cinsel içerikli video istediği, şahısların ise videoları çekerek Ömer S.’ye gönderdiği ortaya çıktı. Şüpheli Ömer S.’nin bu kişilerden para istemesi üzerine mağdurlar polis merkezine giderek şikayette bulundu. İhbar üzerine eve yapılan baskınla zanlı yakalandı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılan Ömer S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Ömer S. hakkında hazırlanan iddianame, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanık Ömer S.’nin insanlara kendisini sözde hoca olarak tanıttığı, "size cin musallat olmuş" diyerek ücret karşılığında vatandaşlara istismarda bulunduğu yer aldı. Sanık Ömer S.’nin "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ve "cinsel saldırı" suçlarından hakkında 6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

15 Ara 2021 - 23:30 İHA Kocaeli- Asayiş

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