Bebeği ağlayınca cansız bedeni bulundu

Olay, İzmit ilçesine bağlı Kuruçeşme Akpınar TOKİ Konutları’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aylık bebeğin uzun süre ağlamasından endişe duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren jandarma ekipleri, Nurten Uyanık’ın (36) doğalgaz borusuna asılı halde cansız bedeniyle karşılaştı. 3 aylık Asel bebek ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Eve geldiğinde şoke olan Uyanık’ın eşi de ifade vermek üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Nurten Uyanık’ın komşusu Güllü Gümüş, "Saat 18.00’de alt komşusu çocuğun ağlamasını duymuş. Kapıya vurmuş ve o sırada bebek içeride ağlıyormuş. Sonrasında jandarmaya haber vermiş. Jandarma kapıyı kırarak içeri girmiş. Psikolojik sorunları vardı" dedi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
# sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.