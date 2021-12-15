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15 Ara 2021 - 22:30- Asayiş G: 16 Ara 2021 - 00:22

Özbek kadın otelde ölü bulundu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir kişiyle birlikte otele gelen Özbekistan vatandaşı Lola Ibatova (40), otel görevlileri tarafından kaldığı odada ölü bulundu. Lola Ibatova’nın başına aldığı darbeyle öldüğü tahmin edilirken, birlikte otele geldiği kişi ise annesinin ihbarı üzerine evinde gözaltına alındı.

Özbek kadın otelde ölü bulundu mask

Olay, Darıca Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Özbekistan vatandaşı Lola Ibatova, henüz kimliği belirsiz bir kişiyle birlikte otele geldi. Bir süre sonra odaya giren otel görevlileri, Lola Ibatova’yı kanlar içerisinde hareketsiz yatarken görünce durumu 112 Acile bildirdi. Otele gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, kadının başına aldığı darbeyle öldüğü ihtimali üzerinde duruldu. Güvenlik kameraları incelendiğinde Lola Ibatova'nın bir kişiyle birlikte otele geldiği, şüphelinin daha sonra odadan çıkarak otelden ayrıldığı görüldü. Ibatova’nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

ANNESİ POLİSİ ARADI

Lola Ibatova’nın ölümüyle ilgili bir kişi polisi arayarak, oğlunun evde olduğunu ve teslim olacağını söyledi. Bunun üzerine eve giden polis ekibi, şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

# Darıca, sağlık

15 Ara 2021 - 22:30 - Asayiş

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