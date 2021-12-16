Faiz kararı öncesi dolar ve altından yeni rekor

Dün FED faiz kararı öncesinde 14,83 TL ile tarihi zirvesini yenileyen Dolar, kararın ardından sert bir şekilde 14,63 TL seviyesine düşmüş ardından 14,81 TL seviyesine geri dönmüştü.

REKORUNU YENİLEDİ

Bugün saat 14.00'da açıklanacak faiz kararı öncesi güne 14,82 TL'den başlayan dolar 15,29 ile, altının gram fiyatı ise 877 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 09.20 itibarıyla dolar 15,05'ten, altının gram fiyatı ise 864 liradan işlem görüyor.



MERKEZ BANKASI NE YAPACAK?

TCMB diğer merkez bankalarının aksine bir kaç ay önce parasal gevşeme döngüsüne başlamış, Türk Lirası tarihinin en düşük seviyelerine gerilemişti. TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından beklentiler faiz indirimine devam edileceği yönünde.

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan %14 olarak şekillenmiş durumda. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. Ankette 2022 yılı sonunda politika faizi tahmini için sorulan soruya cevap veren sekiz ekonomistin medyanı ise yüzde 13 oldu.

BLOOMBERG ANKETİNDE 100 PUANLIK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Bloomberg anketine göre ise ağırlık 16 Aralık'taki toplantıda TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 14'e çekmesi yönünde oluştu. 17 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen ankette medyan beklenti TCMB'nin 16 Aralık'taki toplantıda politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 14'e çekmesi yönünde.

Ankette 16 Aralık'taki toplantı için iki kurum 200 baz puanlık faiz indirim beklentisi içinde olduğunu belirtirken, bir kurum 75 baz puan ve diğer bir kurum ise 25 baz puan indirim tahmininde bulundu. Ankette 9 kurum, 2022 ilk ve ikinci çeyreğine ilişkin beklentilerini de açıkladı. Buna göre medyan beklenti 2022 ilk çeyreğinde faizin yüzde 14 seviyesinde kalacağı, ikinci çeyrekte ise yüzde 12'ye ineceği yönünde oluştu.

FOREKS ANKETİ

Foreks anketinde bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin 100 baz puan indirimle yüzde 14,00 seviyesine çekileceği yönünde oluştu. Foreks anketine katılan 15 ekonomistin 12'si faiz indirimi kararı alınacağını öngördü. Ekonomistlerden 7'si faizin 100 baz puan indirileceği tahmininde bulunurken, 2 ekonomist 200 baz puan, 1'i 150 baz puan, 1'i 75 baz puan, 1'i ise 25 baz puan faiz indirimi kararı alınacağını öngördü. Bu ay faiz değişikliği beklemeyen 2 ekonomist, ilk faiz değişikliğinin Ocak ayında olacağı tahmininde bulundu.

GOLDMAN SACHS VE UNICREDIT İNDİRİM BEKLİYOR

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ve İtalyan Unicredit TCMB'den indirim bekleyen kuruluşlardan. Yüksek enflasyona rağmen yetkililerin düşük faiz odaklı olması sebebiyle Aralık ayında 100 baz puanlık faiz indirimi tahminini koruduğunu söyleyen Goldman Sachs bu tahmini TCMB'nin son faiz indiriminin ardından ileriye dönük yönlendirmelerine göre yaptığını belirtti. Unicredit bu toplantıda Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını ve gelecek yılın başlarında ise politika faizini yüzde 12'ye kadar indireceğini düşünüyor.

BARCLAYS İNDİRİM BEKLİYOR

Barclays bir araştırma notunda yetkililerin enflasyon seviyesini geçici TL volatilitesini de mantıksız bulduklarını ve bu sebeple para politikasındaki gevşeme döneminin devam etmesine yönelik kararlılığın sürdüğünü düşündüklerini belirtti.

Barclays "Bizim görüşümüze göre kritik soru düşük faizin ne kadar olduğu. %12 mi, %8 ya da %5 mi?… Politika faizinde Aralık'ta 200 baz puan sonrasında da Ocak'ta 100 baz puan bir indirim bekliyoruz. Fakat mevcut aşırı TL volatilitesi orta vadede bir görüş oluşturmamızı zorlaştırıyor" dedi.

HSBC'DEN İNDİRİM BEKLENTİSİ

Yerel yatırım uzmanları da merkez bankasının indirimlere devam edeceği görüşünde. HSBC Portföy Başekonomisti İbrahim Aksoy imzasıyla yayımlanan günlük yatırım bülteninde "HSBC Portföy olarak tahminimiz ve piyasa beklentisi faiz oranının 1 puan düşürülerek yüzde 14'e indirilmesi yönünde. Merkez Bankası'nın beklentilerin aksine faiz oranını değiştirmediği durumda TL'de değer kazancı görülebilir" ifadeleri kullanıldı.