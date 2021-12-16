İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerdi enfeksiyon sorunu tespit edilen Yıldız’a antibiyotik tedavisi başlandı. Halen İzmit WM MedicalPark Hastanesi’nde tedavisi devam eden Şanbaz Yıldız’ın sağlık durumu iyi. Yıldız’ın kısa süre içerisinde eski sağlığına kavuşması ve saha çalışmalarına kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.