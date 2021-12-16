İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerdi enfeksiyon sorunu tespit edilen Yıldız’a antibiyotik tedavisi başlandı. Halen İzmit WM MedicalPark Hastanesi’nde tedavisi devam eden Şanbaz Yıldız’ın sağlık durumu iyi. Yıldız’ın kısa süre içerisinde eski sağlığına kavuşması ve saha çalışmalarına kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.
16 Ara 2021 - 09:35- Gündem Güncelleme: 16 Ara 2021 - 09:37
Şanbaz Yıldız’ın sağlık durumu iyi
İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız yaşadığı enfeksiyon sorunu nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İzmit WM Medical Park Hastanesi’nde antibiyotik tedavisi devam eden Şanbaz Yıldız’ın sağlık durumu iyi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.