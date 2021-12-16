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16 Ara 2021 - 09:35- Gündem G: 16 Ara 2021 - 09:37

Şanbaz Yıldız’ın sağlık durumu iyi

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız yaşadığı enfeksiyon sorunu nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İzmit WM Medical Park Hastanesi’nde antibiyotik tedavisi devam eden Şanbaz Yıldız’ın sağlık durumu iyi.
Şanbaz Yıldız’ın sağlık durumu iyi mask

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerdi enfeksiyon sorunu tespit edilen Yıldız’a antibiyotik tedavisi başlandı. Halen İzmit WM MedicalPark Hastanesi’nde tedavisi devam eden Şanbaz Yıldız’ın sağlık durumu iyi. Yıldız’ın kısa süre içerisinde eski sağlığına kavuşması ve saha çalışmalarına kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.
# sağlık, İyi Parti

16 Ara 2021 - 09:35 - Gündem

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