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16 Ara 2021 - 09:41- Gündem G: 16 Ara 2021 - 09:42

İZGİM ve Çınar Kadın Kooperatifi, ürünlerini İstanbullularla buluşturdu

İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) ve Çınar Kadın Kooperatifi’nin girişimci kadınları İstanbul Beşiktaş Kadın El Emeği pazarında ürünlerini görücüye çıkardı

İZGİM ve Çınar Kadın Kooperatifi, ürünlerini İstanbullularla buluşturdu mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle kadınların iş hayatında daha fazla yer alması adına hayata geçirilen Çınar Kadın Kooperatifi ve Kadın Girişimciler Merkezi’nin girişimci kadınları üretmeye ve ürettiklerini vatandaşla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda girişimci kadınlar İstanbul Beşiktaş’ta Kadın El Emeği Pazarı’nda yerini alarak birbirinden değerli el emeği ürünlerini İstanbullularla buluşturdu.


KADIN DAYANIŞMASI GÜÇLENDİ

Kadın Dernekleri Federasyonu, İstanbul Gönüllüleri ve İstanbul Vakfı işbirliğinde Beşiktaş İskele Meydanı’nda düzenlenen Kadın El Emeği Pazarı’nda 12-13 Aralık tarihlerinde stant açan İzmit’in girişimci kadınları ürünlerini görücüye çıkardı. Çınar Kadın Kooperatifi ve İZGİM’de deri, takı tasarım, makrome, keçe, mozaik, tokat baskı, mum, sabun, hediyelik obje ve seramik atölyelerinde ürettikleri ürünlerle girişimci kadınlar hem aile ekonomilerine katkı sağladı hem de kadın dayanışmasını güçlendirdi. 


CANAN GÜLLÜ KOLAYLIK DİLEDİ

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel, girişimci kadınları desteklemek ve kooperatiflerin sürdürülebilir olması amacıyla kurulan pazarı ziyaret etti. İZGİM ve Çınar Kadın Kooperatifinin yetenekli ve cesur kadınlarına kolaylık dileyen Güllü ve Yücel, kadın dayanışmasını güçlendirmek adına girişimci kadınları desteklemeyi sürdüreceklerini ifade ettiler.

# Kadın
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16 Ara 2021 - 09:41 - Gündem

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