Gebe Eğitim Sınıfı eğitimlere başladı

İzmit Belediyesi anne adaylarına kapsamlı ve planlı bir hamilelik dönemi geçirmeleri için bilgilendirmelerin ücretsiz olarak yapıldığı Gebe Eğitim Sınıfı’nı hayata geçirdi. Kadın Doğum Uzmanı ve Hipnoterapist Op. Dr. İnci Çavuşoğlu tarafından verilen eğitimlerle anne adaylarına doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgilerin verildiği eğitimlerde anne adayları da sorularına cevap buluyor.
ANNE ADAYLARI MERAK ETTİKLERİNİ SORDU
Tüm anne adaylarının doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli bir hamilelik dönemi geçirmeleri amacıyla başlatılan eğitimlerin ilki zoom üzerinden online olarak gerçekleşti. ‘Doğumda bedenimde neler oluyor?’ konulu eğitimle bilgilerini arttıran anne adayları aynı zamanda sorularına yanıt buldu. Bir sonraki eğitim 21 Aralık Salı günü Kadın Girişimciler Merkezi’nde saat 12.30-13.30 arasında “Doğumda Nefes” konu başlığı ile yüz yüze yapılacak. Anne adayları 0262 318 02 10 numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabilir.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.