Muhtar duyurdu: Sanayi Mahallesi'nin ismi değişiyor

İzmit Sanayi Mahallesi Muhtarı İsmail Moğultay geçtiğimiz haftalarda “Dışarıdan bakınca veya mahallemizi bilmeyen vatandaşlar için mahallemiz sanki sanayinin tam ortasında veya sanayi ile iç içeymiş gibi bir algı söz konusudur maalesef” diyerek mahallenin isminin değişeceğini gündeme getirmişti. Bu konuyu tartışmaya açan Moğultay, yeniden sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Mahallemizin yeni ismi en çok talep edilen olması hasebiyle “Mevlana Mahallesi” olarak karar kılmış bulunmaktayız. Mahallemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Ayrıca Moğultay 2 hafta içinde mahalle sakinlerinden imza toplayacaklarını daha sonra ise bu imzaları İzmit Belediyesi’ne dilekçelerini vereceklerini belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - Konyamı burası ne alaka cahilce kocaelıye yakışan isim olsaydi daha uygun olurdu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.