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16 Ara 2021 - 10:29- Gündem G: 16 Ara 2021 - 11:29

Muhtar duyurdu: Sanayi Mahallesi'nin ismi değişiyor

İzmit Sanayi Mahallesi Muhtarı İsmail Moğultay, mahallenin isminin değişeceğini açıkladı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Muhtar duyurdu: Sanayi Mahallesi'nin ismi değişiyor mask

İzmit Sanayi Mahallesi Muhtarı İsmail Moğultay geçtiğimiz haftalarda “Dışarıdan bakınca veya mahallemizi bilmeyen vatandaşlar için mahallemiz sanki sanayinin tam ortasında veya sanayi ile iç içeymiş gibi bir algı söz konusudur maalesef” diyerek mahallenin isminin değişeceğini gündeme getirmişti. Bu konuyu tartışmaya açan Moğultay, yeniden sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Mahallemizin yeni ismi en çok talep edilen olması hasebiyle “Mevlana Mahallesi” olarak karar kılmış bulunmaktayız. Mahallemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Ayrıca Moğultay 2 hafta içinde mahalle sakinlerinden imza toplayacaklarını daha sonra ise bu imzaları İzmit Belediyesi’ne dilekçelerini vereceklerini belirtti.
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16 Ara 2021 - 10:29 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İzmitli - Konyamı burası ne alaka cahilce kocaelıye yakışan isim olsaydi daha uygun olurdu

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 16 Aralık 10:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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