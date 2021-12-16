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16 Ara 2021 - 10:40- Gündem G: 16 Ara 2021 - 10:42

Özel hastaneler, SUT fiyatlarına acil güncelleme bekliyor

KOTO’nun düzenlediği Özel Hastaneler İstişare Toplantısı’nda bir araya gelen sektör temsilcileri, kurda yaşanan artışlar nedeniyle Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının ekonominin çok gerisinde kaldığını ifade ederek, “Acilen güncelleme bekliyoruz. Aksi halde özel sağlık hizmetleri durma noktasına gelecek” görüşünde birleşti
Özel hastaneler, SUT fiyatlarına acil güncelleme bekliyor mask

Kocaeli Ticaret Odası 11. Meslek Komitesi ( Sağlık Grubu) bünyesinde faaliyet gösteren Özel Hastaneler, son günlerde sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek ve ortak akılla yeni bir yol haritası oluşturmak adına toplantıda bir araya geldi. KOTO Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurettin Nacar da katılarak, sektörün görüş ve önerilerini dinledi.

YOĞUN KATILIM

Medar Gölcük Hastanesi, Medar Gebze Hastanesi, Özel Kocaeli Akademi Hastanesi, Acıbadem Kocaeli Hastanesi, Merkez Sağlık Grubu, Gebze Yüzyıl Hastanesi, Gebze Medikal Park Hastanesi, Özel VM Medikal Park Kocaeli Hastanesi, Özel Konak Hastanesi, Özel Hospital Park Darıca Hastanesi, Özel Atakent Cihan Hastanesi, Özel İlgi Çocuk Hastanesi, Anadolu Sağlık Merkezi, Özel Konak Hastanesi ve Özel Körfez Marmara Hastanesi’nden üst düzey yetkililerin yer aldığı toplantı KOTO Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in konuşmasıyla başladı.

GEZER: SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Başkan Yardımcısı Gezer, KOTO olarak sektörle yakın temas halinde olduklarını ve sorunların çözümü için gerek ilimiz gerekse bakanlıklar nezdinde çalışmaların başlatıldığını ifade ederek, “Rakamlarla Kocaeli verilerine göre, 2020 itibariyle ilimizde toplam 18 özel hastane bulunmaktadır. Özel hastanelere ait yatak sayısı bin 555 adettir. 2020 içinde 102 bin 646 hasta bu hastanelerde yatmış ve 80 bin 4 ameliyat gerçekleştirilmiştir. Sektörümüzün önemli sorunlar yaşadığı gerçektir. KOTO olarak çözümü için sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

PEHLEVAN: ÖZEL HASTANELERİMİZİN YANINDAYIZ

İl Sağlık Müdürü Pehlevan da özellikle pandemiyle mücadelede ilimizdeki özel hastanelerin üstün çaba sarf ettiğini belirterek, “Kocaeli’de sağlık hizmetlerinin sunulması ve kalitesinin yükseltilmesinde özel sektörünün inanılmaz payı var. Özellikle pandemi sürecinde başarılı olduysak özel hastanelerin büyük katkısıyla bu gerçekleşti. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Zaman zaman sıkıntılar olmakla birlikte, özel sektörle el ele vererek çözüm arayışında oluyoruz. KOTO’ya her iki tarafı da bir araya getirdikleri için teşekkür ediyoruz. Elimizden geleni yapmak için, iyi niyetle buradayız” dedi.

NACAR: BİRLİKTE ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYORUZ   

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurettin Nacar, “Yaşanan sorunların kesintilerden kaynaklandığının farkındayız. Bu sorunların, kesinti nedenlerinin ortandan kaldırılarak, birlikte çözüleceğine inanıyoruz. Bunun için buradayız. Bizi bir araya getiren KOTO’ya teşekkür ediyoruz” dedi. Akabinde Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Mehmet Akkuş, sektörün yaşadığı sıkıntıların çözümüyle ilgili sunum yaptı.  

FİYATLARDA ACİL GÜNCELLEME

Akabinde tek tek söz alan özel hastane yetkilileri, sıkıntılar ve çözüm önerileri ile ilgili görüşlerini paylaşarak, “Kurda yaşanan artışlar ve kesintiler, özel hastaneleri hizmet veremeyecek noktaya sürüklemektedir. Özellikle yoğun bakım kesintileri, hizmetleri durma noktasına getirmektedir. Talebimiz, ivedilikle SUT fiyatları başta olmak üzere, devletin ameliyat başına ödediği bedellerin güncellenmesidir” ifadelerine yer verdi. 

# Darıca, sağlık, çocuk

16 Ara 2021 - 10:40 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Gerçek - Birşeyde indirim olsaydi hiç biriniz toplanmazdı orda zam olunca sarmaş dolaş olmussunuz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Aralık 10:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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