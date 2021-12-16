Gölcük’te yeni hastane yolu tamamlanıyor

Yayaların ve araçların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu altyapısı kurma çalışmaları kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne ulaşımı sağlayacak 680 metre uzunluktaki yeni yol ve betonarme körü tamamlanma aşamasına geldi. Asfalt serimi, kaldırım, bordür ve tretuvar imalatları da tamamlanan yolda son rötuşlar yapılıyor.
YOL ÇİZGİLERİ ÇİZİLECEK
Gölcük İpek Yolu Bulvarından 630 No’lu sokağa bağlantıdaki trafiği rahatlatmak için 632 No’lu sokak üzerinde bulunan Beyoğlu Kazıklı Deresine 18 metre uzunluğunda 12 metre genişlikte 1 adet betonarme köprü yapıldı. Yaya korkulukları da yapılan köprü ve yolda önümüzdeki günlerde yol çizgileri çizilecek. Asfalt serimi yapılan yolda aydınlatma direkleri dikimi devam ediyor. 1.170 ton asfalt serimi yapılan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yolu ile vatandaşların hastaneye ulaşımları kolay, konforlu ve güvenli bir hale gelecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.