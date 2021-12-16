Dilovası'na servet değerinde arazi

Önemli araziyi Dilovası’na kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Osmangazi Köprüsü’nün Dilovası’nda ki ayaklarının olduğu bölümde bulunan 7 dönümlük alanı daha önce Belde Liman kiralamıştı. Bizim yaptığımız görüşmeler sonrası sözleşmeleri fesh edildi. Ardından Karayolları talip olmuştu, fakat biz devreye girdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’la yaptığımız görüşmeler olumlu sonuç verdi ve belediyemize 7 dönümlük önemli bir araziyi kazandırmış olduk. Dilova'mıza hayırlı olsun. Tahsis işlemlerinin bitmesinin ardından Diliskelesi Balıkçılar Barınağı ile bağlantısı yapılarak, muhteşem deniz ve köprü manzarasının yanında, yeşil alanı bol ve birçok sosyal aktivitenin yapılabileceği güzel bir parkın ilçemize kazandırılması için çalışacağız" dedi.
# Dilovası
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.