Asgari ücret pazarlığında karar günü!

Türkiye, asgari ücret toplantısından çıkacak kararı bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. ve son toplantısı bugün saat 11'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Toplantının ardından 2022 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının açıklanması bekleniyor.

VERGİNİN SIFIRLANMASI KONUSU

Asgari ücret toplantılarında öne çıkan en önemli detay ise vergi konusu oldu. İddialara göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret üzerinden vergi alınmaması konusunda önemli bir aşamaya geldi. Ancak verginin sıfırlanıp sıfırlanmadığı, resmi açıklamadan sonra netleşecek.



HEDEF İŞÇİYİ MAĞDUR ETMEMEK

Asgari ücret tespit komisyonu 2022 zammı için yapacağı son toplantıya hazırlanırken yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme ve rakamı işvereni mağdur etmeyecek en üst seviyede tutmak için çalışmalar devam ediyor. Komisyonun bu hafta içinde 4. ve son toplantısını yaparak kararını açıklaması bekleniyor.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI İLE YAPILACAK GÖRÜŞMEDE

Gözler bir yandan asgari ücret 2022 zammı için son toplantıya çevrilmişken diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Görüşmelerin başladığı günden bu yana asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi talimatı veren Erdoğan ile yapılacak görüşme yeni maaş hesaplamaları için anahtar rol oynayacak.

İŞÇİLER 4 BİN LİRA İSTİYOR

Türk-İş ev sahipliğinde yapılan Asgari Ücret toplantısında 4 bin liranın altında bir tutara evet denilemeyeceği belirtilmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı öncesinde konuşan Türk-İş Genel Başkanı kamuoyunda dile getirilen rakamların altına evet demenin mümkün olmadığını söyledi. Atalay, "TÜİK temsilcisi kusura bakmasın. Enflasyon yüzde 21 deniyor ama temel gıdalara gelen zamlar ortada. Arzumuz önümüze hemen bir rakam gelmesi ve konuyu bağlamamız." diye konuştu.

İŞVEREN DEVLETTEN DESTEK BEKLİYOR

İşçiyi enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten TİSK ise, 3 bin 500 liralık bir rakamdan bahsediyor. TİSK bu rakamın üstüne çıkmak için devletten teşvik ve vergi indirimi desteği bekliyor. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne 'Ne yapılabilir' diye çalışıyoruz. 3 bin 500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir." ifadelerini kullandı.