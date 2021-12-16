Kartepe-Derbent yollarıda kışa hazır  

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde asfalt ihtiyacı olan yollar hızla tamamlanıyor. Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman ekipler tarafından Derbent Mahallesi Fatih Caddesi’nde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

ASFALT ÇALIŞMALARI HIZLA İLERLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU ekipleri tarafından Derbent Mahallesi Fatih Caddesi’nde alt yapı çalışmaları tamamlanması sonrasında asfalt serimi de hızla bitirildi. Üst yapı çalışmaları kapsamında 800 ton pmt, 490 ton asfalt ekipler tarafından serildi. 1900 metre uzunluğunda ki Fatih Caddesi’nde üst yapı çalışmalarında toplamda 5 bin ton pmt, 3 bin ton asfalt serilmiş olacak.

BÜYÜKAKIN VE KOCAMAN’A TEŞEKKÜR

Yapılan çalışmaları Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ile birlikte inceleyen Derbent Mahalle Muhtarı Erdal Baş “Derbent Mahallemiz Fatih Sokak’ta asfalt serim çalışmamız tamamlandı. Böylelikle mahallemizde asfaltsız yollarımız minimum seviyeye indi. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr.Tahir Büyükakın olmak üzere, Kartepe Belediye Başkanımız Av. M.Mustafa Kocaman ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ VE HUZURLU BİR KIŞ

Çalışması tamamlanan ve devam eden yollarda inceleme yapan Başkan Kocaman, “Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilçemizde çok hızlı bir şekilde alt yapı ve üst yapı yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Kartepemiz gelişmeye, büyümeye devam ediyor. Bu yeni ihtiyaçları ve yatırımları da beraberinde getiriyor. Ekibimiz, enerjimiz, koordinasyonumuz ve motivasyonumuz, güçlü ve sağlam. Kar sezonumuz bu hafta başlıyor. Güvenli ve huzurlu bir kış sezonu için hazırız” açıklamasında bulundu.