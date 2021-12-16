Kadınlar futbolda büyük heyecan başlıyor!

Turkcell’in ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde heyecan bu hafta sonu başlıyor.Çekilen kuraların ardından kızlarımız ilk maçını yarın Ataşehir Belediyespor ile oynayacak. Kavaklı Stadı’ndaki maç saat 13.00’te başlayacak. Milli sporcuların da yer aldığı Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nü tanıyalım.

4 PLAY-OFF, 4 PLAY OUT

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 2021-2022 sezonu başlıyor. 24 takımın iki grupta mücadele edeceği ligde normal sezon müsabakaları 22 hafta sürecek. Gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar play-off, son 4 sırayı alan takımlar play-out mücadelesi verecek. Play-Out maçları sonunda da 4 takım 1. Lig’e düşecek.

YERLİ VE MİLLİ

İlimizi bu ligde gururumuz Kocaeli Kadın Futbol Kulübü temsil ediyor. Özbek bir sporcusu bulunan takımın diğer sporcularının tamamı yerli ve hemen hemen hepsi de bu kulübün alt yapısında yetişti. Antrenmanlarını İzmit Mehmet Ali Kağıtçı ve Gölcük Kavaklı statlarında yapan yeşil siyahlıları “Bay Şampiyon” Hasan Alemdar çalıştırıyor. Özge Arslan, Sinem Şirin ve Emre Şimşek’in de yardımcılık yaptığı takımınkaleci ise antrenörlüğünü Bahtiyar Birdal.

HASAN ALEMDAR: HEYECANLIYIZ

Kadın futbolunda ülkenin fabrikası olan alt yapı gruplarında 200’e yakın kız sporcusu bulunan Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, milli takımlara gönderdiği futbolcularla da adından oldukça söz ettiriyor. Çok iyi bir jenerasyonun yetiştiği kulüp geleceğe güvenle bakıyor. Teknik Direktör Hasan Alemdar “Ligin tek yerli futbolculardan kurulu takımıyız. Özbekistan’dan gelen Saliha da bizim kızımız. Kendi yetiştirdiğimiz, yerli 2-3 transfer yaptığımız takımımız şehrimizi en iyi şekilde temsil edecektir” dedi.

ÖZGE ARSLAN: GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ

Takımın genç ve başarılı antrenörü Özge Arslan “Takımın çalışmasından ve coşkusundan çok memnunuz. İlk kez düzenlenecek olan Süper Lig sezonu öncesinde hedefimiz tabii ki üst sıralar. Kimin hangi futbolcuyu transfer ettiği ile ilgilenmiyoruz. Bizim alt yapımız bize yeter. Biz 2-3 yıl sonrasını öngörebiliyoruz ve Türk kadın futbolu için de Kocaeli Kadın FK’nın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Başta kızlarımız olmak üzere tüm takımlara yeni sezonda başarı diliyorum” dedi.

İLK HAFTANIN PROGRAMI – YARIN

12.00 AMED SPORTİF - HATAYSPOR

12.00 1207 ANTALYASPOR - KDZ.EREĞLİ

13.00 KOCAELİ KADIN FK- ATAŞEHİR BEL.

13.00 ANKARA FOMGET - KİREÇBURNU

13.00 ALTAY - FATİH VATAN

15.00 BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE

KOCAELİ KADIN FK FİKSTÜRÜ

1. HAFTA: Ataşehir Belediye (İ)

2. HAFTA: Fatih Vatan (D)

3. HAFTA: Hatayspor (İ)

4. HAFTA: Kireçburnu (D)

5. HAFTA: Karadeniz Ereğli (İ)

6. HAFTA: 1207 Antalya (D)

7. HAFTA: Ankara Fomget (İ)

8. HAFTA: Amedspor (D)

9. HAFTA: Altay (İ)

10. HAFTA: Fenerbahçe (D)

11. HAFTA: Beşiktaş (D)

1 – HASAN ALEMDAR – TEKNİK DİREKTÖR

2 – ÖZGE ARSLAN – YARDIMCI ANTRENÖR

3 – SİNEM ŞİRİN – YARDIMCI ANTRENÖR

4 – EMRE ŞİMŞEK – YARDIMCI ANTRENÖR

5 – BAHTİYAR BİRDAL – KALECİ ANTRENÖRÜ

6 - MESUDE ALAYONT - ORTA SAHA – 2003

7 - SUDE NUR YOLCU – KALECİ– 2003

8 - NUR TEZCAN – SAVUNMA – 1994

9 - KÜBRA DENİZ - ORTA SAHA – 2003

10 - MERVE AHMETOĞLU – FORVET – 2003

11 - ŞEYDA PEÇE – ORTA SAHA – 1998

12 –SUDE YAVUZ – SAVUNMA - 2002

13 – SEDANUR İNCE – SAVUNMA – 1999

14 – MERVE ŞIKKİBAR - ORTA SAHA - KAPTAN - 1994

15 - ERVA KARAOVALI - FORVET–2002

16 –MERVE KÜÇÜK – FORVET – 2001

17 – RABİA BALABAN – SAVUNMA – 1999

18 - HAVVA AYKUT ORTA SAHA - 2004

19 - İDİL DURUMER – FORVET - 2002

20 - SALİHA HUSNİDDİNOVA - ORTA SAHA - 1998

21 –PELİN ÇELEBİ – ORTA SAHA – 2001

22 – NİLSU GÜL – SAVUNMA - 2005

23 – REYHAN ÜSTÜN –FORVET – 2005

24 - CEYDA NAZ ÖZGEN - ORTA SAHA–2007

25 – KÜBRA CEMRE USTAOĞLU – KALECİ - 2005