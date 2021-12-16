"İnsanlar birikimlerini gayrimenkul yatırımına çevirdi"

Kocaeli'de geçen yıla oranla bu yıl konut satışlarında artış yaşandı. Kentte satılık ve kiralık daire sayısı her geçen gün azalırken emlakçılarda ise ciddi anlamda alış ve satış yönünde hareketlilik yaşanıyor. Konut satışında geçen yıla göre yüzde yüz oranında artış yaşandığını söyleyen Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, "Geçtiğimiz yıl Kasım ayı itibariyle bir analiz yapmamız gerekirse, geçtiğimiz yıl ile bu yıl arasında çok ciddi bir artış var. Geçen yıl Kasım ayında 2 bin 661 konut satışı gerçekleşmiş. Aynı ayın 2021 yılına bakarsan 4 bin 499 adet konut satılmış. Bu da yüzde 100’e yakın bir artış olduğunu gösteriyor." dedi.

'BİRİKİMLERİNİ GAYRİMENKUL YATIRIMINA ÇEVİRDİLER'

İnsanların gayrimenkule yatırım yaptığını ifade eden Hacıoğlu, "Bunu biz de ilk olarak hayretle karşıladık. Bu durumun başlıca nedenlerinden bir tanesi dövizin artışı. Hep gayrimenkule, özellikle de konuta yatırım yapmak isteyenler kendi bütçelerine uygun bir yer buldu. İnsanlar son zamanlarda ellerindeki birikimleri gayrimenkul yatırımına çevirdiler. Pandemiden dolayı son 1,5- 2 yıl sağlık ve gıda sektörü dışındaki ticaret çok fazla hareketli değildi. Tabii üretilen konutlarda elde olan bir stok da vardı. Bu stoklar piyasanın yeniden hareketlenmesiyle erimiş oldu. Bu yalnızca Kocaeli özelinde değil, Türkiye genelinde yaşanan bir artış." diye konuştu.

'KONUT SATIŞLARINDA BİRAZ DAHA ARTIŞ BEKLENİYOR'

Gayrimenkulün her zaman yatırım anlamında güvenli bir liman olduğunu belirten Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle yüz yüze eğitimin açılmasıyla birlikte kiralık evlerle ilgili bir sıkıntı vardı ama o sorun aşıldı. Arz talep dengesi de sürekli değişiyor tabi. Bu süre zarfında yeni yapılan konutlar da olunca piyasada bir döngü başladı. Şu anda satılık ya da kiralık ilanlarına baktığımızda Kocaeli genelinde konut mevcut. Gayrimenkul her zaman yatırım anlamında güvenli bir limandır. Üretilen konutları topraktan gelenler var, biten konutları alanlar var, daha yüzde 50 aşamasında bile alanlar mevcut. Kocaeli’de bir kentsel dönüşüm çalışması da var. TOKİ’nin, belediyenin ürettiği konutlar da var. İzmit artık açılıyor. Çevresindeki köylere doğru bir büyüme var. İzmit’te durum böyle olunca da konutlar üretiliyor ve satış artıyor. Konut satışlarında önümüzdeki günlerde biraz daha artış bekleniyor."