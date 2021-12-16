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16 Ara 2021 - 11:59- Gündem G: 16 Ara 2021 - 12:00

50 yıllık Gölcüklü esnaf Ali Deniz vefat etti
50 yıllık Gölcüklü esnaf Ali Deniz vefat etti mask

Gölcük’te yaklaşık 50 yıldır esnaflık yapan ve “Birbir Çeşit” mağazasının sahibi Ali Deniz (77), çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Hastalıkları yüzünden bir süredir tedavi gören Deniz, evli ve 2 çocuk 4 torun sahibiydi. Gölcüğün en eski eczacılarından olan Murat Deniz’in de babası olan Ali Deniz, bugün (Perşembe) ikindi namazında Gölcük Kavaklı Camii’nde kılınacak namazın ardından İhsaniye mezarlığında toprağa verilecek.
# çocuk

16 Ara 2021 - 11:59 - Gündem

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