50 yıllık Gölcüklü esnaf Ali Deniz vefat etti

Gölcük’te yaklaşık 50 yıldır esnaflık yapan ve “Birbir Çeşit” mağazasının sahibi Ali Deniz (77), çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Hastalıkları yüzünden bir süredir tedavi gören Deniz, evli ve 2 çocuk 4 torun sahibiydi. Gölcüğün en eski eczacılarından olan Murat Deniz’in de babası olan Ali Deniz, bugün (Perşembe) ikindi namazında Gölcük Kavaklı Camii’nde kılınacak namazın ardından İhsaniye mezarlığında toprağa verilecek.
# çocuk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.