İzmit’te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Alınan bilgiye göre İzmit’te polis ekiplerince farklı tarihlerde 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda toplam 1 kilo 52 gram metamfetamn, 94 kök Hint keneviri, 274, 70 gram sentetik uyuşturucu, 15,60 gram esrar, 2 adet Lyrica ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Sokak satıcısı olduğu değerlendirilen A.Ş.Ö., O.G., E.Ş. ve T.F. ve O.G. isimli şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
# Sokak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.