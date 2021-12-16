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16 Ara 2021 - 11:58- Asayiş G: 16 Ara 2021 - 13:16

İzmit’te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

İzmit’te polis ekiplerince düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 10 kişi gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
İzmit’te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı mask

Alınan bilgiye göre İzmit’te polis ekiplerince farklı tarihlerde 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda toplam 1 kilo 52 gram metamfetamn, 94 kök Hint keneviri, 274, 70 gram sentetik uyuşturucu, 15,60 gram esrar, 2 adet Lyrica ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Sokak satıcısı olduğu değerlendirilen A.Ş.Ö., O.G., E.Ş. ve T.F. ve O.G. isimli şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
# Sokak

16 Ara 2021 - 11:58 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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