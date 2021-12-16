KİPTAŞ İzmit Çınar Evler’de 5 Dükkân Müzayedeye Çıkıyor

KİPTAŞ yeni yönetimiyle birlikte şirket tarihinde ilk kez düzenlenen müzayedelerle gayrimenkuller; rekabetçi koşullarda, halka açık, online teklif imkânı ve açık artırma usulü ile satışa sunuluyor. Halka açık müzayede, 24 Aralık Cuma günü saat 14.00’de KİPTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda başlayacak ve tek oturum olarak düzenlenecek.



AÇIK ARTTIRMA USULÜ

Katılımcılar ayrıca www.kiptas.istanbul internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak açık artırmaya dünyanın her yerinden online olarak teklif verebilecek. Müzayede yeni dönemde yapımına başlanan sosyal konut projeleri; KİPTAŞ İzmit Çınar Evler ve KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutları’ndaki ticari birimler ile Locamahal Veliefendi Konutları’ndaki 2 konut açık artırma ile satışa çıkacak.



ÖDEME KOLAYLIĞI SUNULUYOR

Ticari alanların ödeme şekli; %40’ı peşin, kalan tutar ise satış vaadi sözleşmesi imzalandığı tarihten itibaren her altı (6) ayda bir %9 oranında vade farkı uygulanarak 36 ay taksitle ya da peşin olarak belirlendi. Müzayede kapsamında satışa çıkacak KİPTAŞ İzmit Çınar Evler’deki ticari birimlerin fiyatı 219 bin 540 TL (KDV hariç) ile 234 bin 180 TL (KDV hariç) arasında değişiyor.