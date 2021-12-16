Yılmaz Özeren’e Iğdır kancası

Kocaelispor’un başarılı orta saha oyuncularından Yılmaz Özeren, 2 ve 3. Lig’de birçok takımın radarınca bulunuyor. Bu takımlar arasında 3. Lig 2. Grup’ta 4. sırada yer alan ve yaptığı yatırımla dikkat çeken Iğdır Futbol Kulübü debulunuyor. Kocaelispor forması altında sezonun ilk yarısında 14 lig, 2 de kupa maçında oynayan Yılmaz bu maçların 12’sinde sahaya 11’de çıktı. Futbolcunun Kocaelispor ile sözleşmesi 2022 Haziran’da sona erecek.