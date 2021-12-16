Kandıra A.L.’de Türkan Saylan’ın doğum günü kutlandı  

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şubesi, Kandıra Anadolu Lisesi’ni de unutmadı. Kandıra A.L.’ye de müzik odası açıldı. Dernek Başkanı Sevim Deren, derneğe bağışlanan piyanoyu, okula bağış yaptı. Açılışı yapılan müzik odası da Kandıra A.L.’ya yakıştı. Ayrıca okulda Atatürk büstünün açılışı da yapıldı.
SAYLAN’A DOĞUM GÜNÜ
Kandıra A.L.’de merhum Türkan Saylan da unutulmadı. 2009’da aramızda ayrılan Saylan’ın doğum günü de kutlandı. Saylan adına pasta kesimi yapıldı. Pastanın üzerinde Türkan Saylan’ın fotoğrafı yer aldı. Türkan Saylan adına okunan şiir ve metinde duygusal anlar yaşandı. Dernek Başkanı Sevim Deren, Türkan Saylan’ı rahmetle anarken, kendisine minnettar olduklarını söyledi. Kandıra Anadolu Lisesi Müdürü Taşkın Uzun, okula desteklerinden dolayı Sevim Deren’e teşekkür etti. ÇYDD Kandıra, daha önce de bu okula Atatürk Duvarı ve satranç odası da yapmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.