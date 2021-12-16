Kandıra A.L.’de Türkan Saylan’ın doğum günü kutlandı  

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şubesi, Kandıra Anadolu Lisesi’ni de unutmadı. Kandıra A.L.’ye de müzik odası açıldı. Dernek Başkanı Sevim Deren, derneğe bağışlanan piyanoyu, okula bağış yaptı. Açılışı yapılan müzik odası da Kandıra A.L.’ya yakıştı. Ayrıca okulda Atatürk büstünün açılışı da yapıldı.

SAYLAN’A DOĞUM GÜNÜ

Kandıra A.L.’de merhum Türkan Saylan da unutulmadı. 2009’da aramızda ayrılan Saylan’ın doğum günü de kutlandı. Saylan adına pasta kesimi yapıldı. Pastanın üzerinde Türkan Saylan’ın fotoğrafı yer aldı. Türkan Saylan adına okunan şiir ve metinde duygusal anlar yaşandı. Dernek Başkanı Sevim Deren, Türkan Saylan’ı rahmetle anarken, kendisine minnettar olduklarını söyledi. Kandıra Anadolu Lisesi Müdürü Taşkın Uzun, okula desteklerinden dolayı Sevim Deren’e teşekkür etti. ÇYDD Kandıra, daha önce de bu okula Atatürk Duvarı ve satranç odası da yapmıştı.