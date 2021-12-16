Reklamı Kapat
16 Ara 2021 - 15:40- Gündem G: 16 Ara 2021 - 15:42

Kandıra A.L.’de Türkan Saylan’ın doğum günü kutlandı  

Kandıra Anadolu Lisesi’nde hem müzik odası, hem Atatürk büstü açıldı, hem de 2009 yılında aramızdan ayrılan Türkan Saylan’ın doğum günü kutlandı  

Kandıra A.L.’de Türkan Saylan’ın doğum günü kutlandı   mask

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şubesi, Kandıra Anadolu Lisesi’ni de unutmadı. Kandıra A.L.’ye de müzik odası açıldı. Dernek Başkanı Sevim Deren, derneğe bağışlanan piyanoyu, okula bağış yaptı. Açılışı yapılan müzik odası da Kandıra A.L.’ya yakıştı. Ayrıca okulda Atatürk büstünün açılışı da yapıldı.

 

SAYLAN’A DOĞUM GÜNÜ

Kandıra A.L.’de merhum Türkan Saylan da unutulmadı. 2009’da aramızda ayrılan Saylan’ın doğum günü de kutlandı. Saylan adına pasta kesimi yapıldı. Pastanın üzerinde Türkan Saylan’ın fotoğrafı yer aldı. Türkan Saylan adına okunan şiir ve metinde duygusal anlar yaşandı. Dernek Başkanı Sevim Deren, Türkan Saylan’ı rahmetle anarken, kendisine minnettar olduklarını söyledi. Kandıra Anadolu Lisesi Müdürü Taşkın Uzun, okula desteklerinden dolayı Sevim Deren’e teşekkür etti. ÇYDD Kandıra, daha önce de bu okula Atatürk Duvarı ve satranç odası da yapmıştı.

16 Ara 2021 - 15:40 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.535.815 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Kandıra A.L.’de Türkan Saylan’ın doğum günü kutlandı   mask
Kandıra A.L.’de Türkan Saylan’ın doğum günü kutlandı  
Mustafa Kandıralı Müzik Odası Akçakoca A.L.’ye çok yakıştı   mask
Mustafa Kandıralı Müzik Odası Akçakoca A.L.’ye çok yakıştı  
Çayırova'da 5+1 132 m² dubleks daire icradan satılık mask
Çayırova'da 5+1 132 m² dubleks daire icradan satılık
20 bin sözleşmeli personel alınacak mask
20 bin sözleşmeli personel alınacak
Atlı terapi eğitimleri ödül getirdi mask
Atlı terapi eğitimleri ödül getirdi
KİPTAŞ İzmit Çınar Evler’de 5 Dükkân Müzayedeye Çıkıyor mask
KİPTAŞ İzmit Çınar Evler’de 5 Dükkân Müzayedeye Çıkıyor
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL