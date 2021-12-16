Karamürsel’de Yukarıtepe Çiftliği açıldı

Karamürsel’de yöresel ve organik ürünlerin satıldığı “Yukarıtepe Çiftliği” doğal ve organik gıda ürünleri şarküteri törenle hizmete açıldı. Serap Akyüz, Ersun Akyüz ve Serkan Boztilki’ye ait Yukarıtepe Çiftliği’nin açılış kurdelesi Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım tarafından kesildi. Açılışa Karamürsel Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Aydın ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan Karamürsel Belediye Başkan İsmail Yıldırım, “Karamürsel’e yeni bir işyeri kazandıran Serap Akyüz, Ersun Akyüz ve Serkan Boztilki’yi kutluyorum. Hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum” dedi.

ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE

Açılışın ardından gazetecilere açıklama yapan işletme sahiplerinden Ersun Akyüz, “Her gün tükettiğimiz, sofralarımızdan eksik etmediğimiz bizim için önemli olan gıdaların en doğal ve sağlıklı biçimde üretimini gerçekleştiren üreticimizle tüketicileri aylardır buluşturma arzumuzu nihayet gerçekleştirdik. Aralarında bizzat kendi elimizle ürettiğimiz ürünlerimiz olan (tarhana, salça, menemenlik, domates sosu, erişte, mantı ) gibi ürünlerimizi de sizlerle tanıştırmak için can atıyorduk. Çünkü onlar bizim için kendi doğal ve sağlıklı gıdamızı kendimiz üretelim fikrinden doğdular.

SAĞLIKLI GIDA ÜRÜNLERİ

Aslında en temelde ‘Yukarıtepe Çiftliği’nin doğuş hikayesini bu ürünlerimizle özetlemiş olacağız. Biliyorsunuz ki gıda denince işin içine çok fazla kalem mamul giriyor. Hepsini kendimizin üretmesi imkansız. Haliyle bu bizi; bizim gibi düşünen gerçek, doğal ve sağlıklı gıda ürünleri üreten üretici arayışına itti. Ve bu arayışın sonucunda da “üretici” firması ile yolumuz kesişti. Bizim en temel felsefemiz ata tohumundan yetiştirilmiş sebze ve meyvelerle mamul üretmek ve tüketmek.

DEDEDEN KALMA MEKAN

Önce kendimiz için bu ihtiyaçla yola çıktık daha sonra bunu herkes için neden yapmayalım dedik. Ve en nihayetinde dededen kalma mekanımızı dönüştürerek biz ortaklar ve ekip arkadaşlarımızla hizmet sunmaya talip olduk. Tabi felsefemiz bu diye talep gören diğer endüstriyel gıda mamullerini es geçmedik.

KAHVALTI YAPMA KEYFİ

Orada da en kaliteli markalar ithal ürünler tercih ettik. Ayrıca sabahları işletmemizde kahvaltıda yapma keyfi yaşayacak olan müşterilerimizin damak zevki ve talepleriyle ilişkili. Karamürsellilere en iyi şekilde hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda işyerimize herkesi bekliyoruz” dedi.