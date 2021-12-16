Metro Türkiye üreticiye destek olmaya devam ediyor    

Kocaeli’de de şubesi olan Metro Türkiye, yerel değerlere sahip çıkarak unutulmalarını önleyecek öncü çalışmalarına devam ediyor. Yerelleşme çalışmaları kapsamında Coğrafi İşaretli ürünlerden yerli tohuma, kooperatiflerden yerli üreticilere kadar verdiği desteklerle ülke ekonomisine de fayda sağlayan Metro Türkiye, son bir yılda birlikte çalıştığı kooperatif sayısını yüzde 11 artırırken 530 kooperatifi de inceleyerek içlerinden potansiyel gördüklerini eğitim ve denetim süreçlerinden geçirerek gelişimlerini destekliyor ve standartlara uygun üretimler yapmaları konusunda bilinçlendiriyor.