Metro Türkiye üreticiye destek olmaya devam ediyor    

Kocaeli’de de şubesi olan Metro Türkiye, yerel değerlere sahip çıkarak unutulmalarını önleyecek öncü çalışmalarına devam ediyor. Yerelleşme çalışmaları kapsamında Coğrafi İşaretli ürünlerden yerli tohuma, kooperatiflerden yerli üreticilere kadar verdiği desteklerle ülke ekonomisine de fayda sağlayan Metro Türkiye, son bir yılda birlikte çalıştığı kooperatif sayısını yüzde 11 artırırken 530 kooperatifi de inceleyerek içlerinden potansiyel gördüklerini eğitim ve denetim süreçlerinden geçirerek gelişimlerini destekliyor ve standartlara uygun üretimler yapmaları konusunda bilinçlendiriyor.
# eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.