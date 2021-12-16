Ülker’de üst düzey atama

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi’de önemli bir görev değişimi yaşandı. Kamu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre Ülker Bisküvi’de CFO görevine 3 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Fulya Banu Sürücü getirildi. Ülker Bisküvi’de son 5,5 yıldır CFO olarak görev yapan Cenker Uçan ise 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren, Yıldız Holding’e bağlı atıştırmalık şirketi pladis Global’in Finans Transformasyon Başkan Yardımcısı olarak grup içindeki çalışmalarına devam edecek.