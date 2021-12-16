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16 Ara 2021 - 15:47- Ekonomi G: 16 Ara 2021 - 15:50

Ülker’de üst düzey atama

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi’de önemli bir görev değişimi yaşandı. Kamu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre Ülker Bisküvi’...
Ülker’de üst düzey atama mask

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi’de önemli bir görev değişimi yaşandı. Kamu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre Ülker Bisküvi’de CFO görevine 3 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Fulya Banu Sürücü getirildi.  Ülker Bisküvi’de son 5,5 yıldır CFO olarak görev yapan Cenker Uçan ise 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren, Yıldız Holding’e bağlı atıştırmalık şirketi pladis Global’in Finans Transformasyon Başkan Yardımcısı olarak grup içindeki çalışmalarına devam edecek.

16 Ara 2021 - 15:47 - Ekonomi

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