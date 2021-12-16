Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi’de önemli bir görev değişimi yaşandı. Kamu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre Ülker Bisküvi’de CFO görevine 3 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Fulya Banu Sürücü getirildi. Ülker Bisküvi’de son 5,5 yıldır CFO olarak görev yapan Cenker Uçan ise 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren, Yıldız Holding’e bağlı atıştırmalık şirketi pladis Global’in Finans Transformasyon Başkan Yardımcısı olarak grup içindeki çalışmalarına devam edecek.
16 Ara 2021 - 15:47- Ekonomi Güncelleme: 16 Ara 2021 - 15:50
Ülker’de üst düzey atama
Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi’de önemli bir görev değişimi yaşandı. Kamu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre Ülker Bisküvi’...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.