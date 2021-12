İlçe kent konseyleri Gölcük’te toplandı  

Kocaeli Kent Konseyi’nin öncülüğünde, her ay farklı bir ilçede düzenlenen İlçe Kent Konseyleri İstişare Toplantıları’nın 5’incisi Gölcük Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Değirmendere’de bulunan Tarihi Yalı Evleri’nde düzenlenen toplantıya Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer de katıldı. Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk ve Genel Sekreter E. Fatih Bayram’ın daveti ile düzenlenen toplantıya; Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Genel Sekreter Sedat Köse, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın ve Genel Sekreter Aslı Kuş, Kandıra Kent Konseyi Başkanı Erdoğan Günay ve Darıca Kent Konseyi’ni temsilen eski Genel Sekreter Hüseyin Candemir katıldı.

“ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENMELİ”

Toplantının açılış konuşması yapan Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, çalışmalarından bahsederek belirli günlerde kentte farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen programlarda birlikte hareket edilmesi yönünde öneride bulundu. Şentürk ayrıca ilçelerde yapılan çalışmalarla ilgili daha detaylı bilgi almak ve yerinde inceleme yapabilmek adına, aylık toplantıları daha geniş bir zaman diliminde tutmanın, kent genelindeki hizmetlerin görülmesi, vatandaşlar ile paylaşılması, kentin kültürel ve sosyal değerlerinin görünürlüğünün ve bilinirliğinin artması bakımından faydalı olacağını belirtti.

“KENT KONSEYİ OLMAYAN İLÇELER”

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, ilçe kent konseyleri ile düzenli olarak bir araya gelmenin, kentte güzel bir sinerji oluşturduğunu, kent konseyi olmayan ilçelerde kent konseylerini aktif hale getirmek için ilçe belediyeleri tarafından girişimlerde bulunulduğuna dikkat çekti. Kocaeli Kent Konseyi olarak yeni oluşumlar için rehberlik yaptıklarını ifade eden Başkan Korkmaz, “İlçe kent konseylerinin güçlü olması kentin güçlü olması ile doğru orantılıdır” dedi.

“KOCAELİ’Yİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLAMAK”

Her kentin genelinde ve her ilçenin tekelinde kendine has farklı problemleri ve ihtiyaçları olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kent konseylerinin bu anlamda yerel yönetimleri destekleyebilecek ciddi kuruluşlar olduğunu söyledi. Kocaeli’yi tek çatıda altında toplamak, ortak bakış açısı ile hareket etmenin çok önemli olduğuna değinen Başkan Sezer, bu doğrultuda sivil toplum kuruluşlarının kent konseylerinin kanadı altında olması gerektiğini söyledi. Dezavantajlı grupların sahip olduğu haklardan haberdar olmadıklarını ileten Başkan Sezer, kent konseyleri tarafından yapılacak her türlü bilgilendirmenin faydalı olacağını söyledi. Konuşmaların ardından kentteki güncel konular ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.