Karamürsel 100. Yıl MTAL Erasmus Toplantısı’nı online yaptı

İtalya’nın koordinatörlüğünü yaptığı Romanya ve Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ortak olduğu ''SCHOOL FOR S.K.I.L.L.S. – SCHOOL alliance FOR Soft and Key competences In Lifelong Learning of Schools'' isimli KA229' Ana Eylem 2-Okullar Arası Değişim Ortaklıkları kapsamındaki Erasmus Projeleri’nin toplantısı online olarak Google Meet programı üzerinden gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER

Toplantıya, Karamürsel 100. Yıl MTAL’den 5 öğretmen ve 10 öğrenci, İtalya’daki proje ortağı IISS Galileo Ferraris Meslek Lisesi’nden proje koordinatörü Daniela Pappalardo dahil olmak üzere 5 öğretmen ve 9 öğrenci, Romanya’daki Colegiul Tehnic Nicolau Focsani Meslek Lisesi’nin proje koordinatörü Paula Cristina Popescuüç öğretmen ve 12 öğrenci olmak üzere toplam 44 kişi katıldı.

KAHOOT YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Karamürsel 100. Yıl MTAL İngilizce öğretmenleri Merve Gürsaçlı, Mustafa Emre Yiğit ve okulun Tarih öğretmeni Ahmet Kaynak proje konusu ile alakalı sunumlar gerçekleştirdiler. Makine bölümü öğrencisi Efe Özbey’in gerçekleştirdiği ideal yaşam şartlarının anlatıldığı sunum büyük beğeni kazandı. Projenin son günü, proje ortağı ülkelerin kültürleri ile alakalı kahoot yarışması gerçekleştirildi.

“COVİD PROJELERİMİZİ DE ÇOK ETKİLEDİ”

Karamürsel 100. Yıl MTAL Okul Müdürü Serpil Acar Yıldırım, “Okulumuz olarak 2013 yılından beri birçok Avrupa Birliği projesinde yer aldık. Erasmus Projeleri ile öğrenci ve öğretmenlerimiz yeni beceriler kazanmış, kişisel gelişimleri artmış ve nitelikleri artmıştır. Covid-19 salgını projelerimizi de olumsuz etkilemiş, bunun sonucunda Türkiye toplantısını planladığımızdan farklı sanal olarak yapmak durumunda kaldık. Bunun için üzüldüm. Proje ortaklarımızı burada misafir etmek bizleri çok mutlu edecekti. Okul olarak ilk defa sanal proje toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıları başarıyla gerçekleştiren tüm proje yararlanıcılarını tebrik ediyorum” dedi.