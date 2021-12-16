Kocaeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve Şef İsmet Ünsal yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu önceki gün Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde unutulmaz bir konsere imza attı. Akademi ve idari personel ile öğrencilerden oluşan KOÜ THM Topluluğu, pandemi nedeniyle konserlerine ara vermek zorunda kalmıştı. Sadece Kocaeli Üniversitesi'nde değil, hem kentimizin hem de yurdumuzun birçok bölgesinde konserler veren KOÜ THM Topluluğu, Şef İsmet Ünsal yönetiminde kasım ayı itibariyle tekrar çalışmalara başlamıştı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nilgün Fığlalı ile Prof. Dr. Ahmet Küçük, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrencinin ilgiyle takip ettiği konserde yurdumuzun dört bir tarafından birbirinden değerli türküler seslendirildi.
16 Ara 2021 - 15:51- Gündem Güncelleme: 16 Ara 2021 - 15:52
KOÜ’deki türkü şöleninde kulakların pası silindi
Pandemi nedeniyle konserlerine uzunca bir süre ara vermek zorunda kalan Kocaeli Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu, muhteşem bir konser ile geri döndü
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.