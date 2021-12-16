Söğüt, Düzce Yığılcalılar’a konuk oldu  

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, STK ziyaretleri kapsamında Düzce Yığılcalılar Derneği’ne konuk oldu. Başkan Şener Söğüt ile birlikte buluşmaya AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Karşılıklı sohbet havasında ilçede yapılan, yapımına başlanan ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgiler veren Başkan Şener Söğüt, gece-gündüz demeden daha güzel bir Körfez için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

“ZOR AMA YAPMALIYIZ”

Başkan Söğüt, “Körfez’de herkese her kesime dokunuyoruz. İçinde bulunduğumuz Yeniyalı Mahallemizde de altyapı çalışmalarımız sürüyor. Zor bir iş ama yapılması gerekiyor. Bir süre daha sıkıntı çekeceğiz ama sonrasında Körfez’in altyapı gibi bir gündemi olmayacak” dedi. Öte yandan ilçede Büyükşehir Belediyesi, bakanlıklar ve Körfez Belediyesi olarak işbirliği ile 1 milyar TL’lik yatırımın hayata geçtiğini ve devam ettiğini belirtti.