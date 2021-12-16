Söğüt, Düzce Yığılcalılar’a konuk oldu  

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, STK ziyaretleri kapsamında Düzce Yığılcalılar Derneği’ne konuk oldu. Başkan Şener Söğüt ile birlikte buluşmaya AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Karşılıklı sohbet havasında ilçede yapılan, yapımına başlanan ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgiler veren Başkan Şener Söğüt, gece-gündüz demeden daha güzel bir Körfez için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
“ZOR AMA YAPMALIYIZ”
Başkan Söğüt, “Körfez’de herkese her kesime dokunuyoruz. İçinde bulunduğumuz Yeniyalı Mahallemizde de altyapı çalışmalarımız sürüyor. Zor bir iş ama yapılması gerekiyor. Bir süre daha sıkıntı çekeceğiz ama sonrasında Körfez’in altyapı gibi bir gündemi olmayacak” dedi. Öte yandan ilçede Büyükşehir Belediyesi, bakanlıklar ve Körfez Belediyesi olarak işbirliği ile 1 milyar TL’lik yatırımın hayata geçtiğini ve devam ettiğini belirtti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.