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16 Ara 2021 - 15:52- Gündem G: 16 Ara 2021 - 15:53

Özlü, esnafların istek ve taleplerini dinliyor

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, hemşerileriyle sıkça bir araya gelerek komşularının istek ve taleplerini birinci ağızdan dinlemeye ve gönül bağlarını güçlendirmeye devam ediyor

Özlü, esnafların istek ve taleplerini dinliyor mask

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede 7’den 77’ye tüm hemşerileriyle yakından iletişim kurarak gönüller kazanmaya devam ediyor. Başkan Özlü, vatandaşlarla sokaklarda, kıraathanelerde, çay ocaklarında, evlerinde, site toplantılarında, hasta ve yaşlı ziyaretlerinde bir araya gelmeyi sürdürürken mahalle mahalle esnaf ziyaretlerini de gerçekleştiriyor. Esnafı hiçbir zaman yalnız bırakmayan Başkan Özlü, esnafın istek ve taleplerini birinci ağızdan dinledi, işlerinde kolaylıklar ve helalinden bol kazançlar diledi. Başiskele’yi mahalle mahalle, cadde cadde, sokak sokak gezen Belediye Başkan Özlü, çay ocaklarında ve kıraathanelerde komşularının çay tekliflerini de geri çevirmiyor.
# Başiskele, Sokak
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16 Ara 2021 - 15:52 - Gündem

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