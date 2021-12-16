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16 Ara 2021 - 15:52- Siyaset G: 16 Ara 2021 - 15:54

SP Gebze, Tarihçi Ekrem Şama’yı ağırlıyor

Saadet Partisi, kentte her ay düzenli olarak aylık teşkilat çalışmalarının değerlendirildiği divan toplantısı düzenliyor. SP Gebze İlçe Teşkilatı da b...
SP Gebze, Tarihçi Ekrem Şama’yı ağırlıyor mask

Saadet Partisi, kentte her ay düzenli olarak aylık teşkilat çalışmalarının değerlendirildiği divan toplantısı düzenliyor. SP Gebze İlçe Teşkilatı da bu akşam saat 20.00’de ilçe binasında aralık ayı divan toplantısında bir araya gelecek. Bu toplantıya Tarihçi-Yazar Ekrem Şama konuk olacak.

EKREM ŞAMA KİMDİR?

·         1950 yılında Ordu Korgan’da doğdu. Tokat İmam Hatip Okulu ve Amasya Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden 1976 yılında mezun oldu. Askerlik görevini Bingöl’de tamamladı. 30 yıla yakın muhasebeci ve mali müşavirlik mesleklerinin her kademesinde bağımlı ve serbest olarak görev yaptı. Bu arada siyasi ve sosyal çalışmalarda eğitimci ve icracı olarak görevler yaptı. Bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde meclis üyesi olarak plan bütçe komisyonunda görev yaptı.

·         Tarihi konularda araştırmaları olan Ekrem Şama, Çanakkale Savaşları ve yakın tarih konularında yayımlanmış eserleri bulunmaktadır. Tarihi konularla ilgili çeşitli kuruluşların organize ettiği konferans, seminer ve sohbetlerde bulunmuş ve halen de devam etmektedir. Çeşitli radyo ve TV programlarında tarihi konularda program yapmayı sürdürmektedir. Tarihi gençlere sevdirmek için yazılmış çeşitli şiir denemeleri vardır. Çeşitli derneklerde ve gönüllü kuruluşlarda yardım ve tanıtım amaçlı faaliyetleri devam etmektedir. İstanbul’da ikamet eden Ekrem Şama, orta derecede Arapça ve Fransızca biliyor. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

 

# çocuk
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16 Ara 2021 - 15:52 - Siyaset

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