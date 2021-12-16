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16 Ara 2021 - 15:53- Gündem G: 16 Ara 2021 - 15:54

Vali Yavuz’dan Hayat Kimya Fabrikası’na ziyaret  

Her fırsatta iş dünyasıyla bir araya gelmeye çalışan Vali Seddar Yavuz, önceki gün de Hayat Kimya Fabrikasını ziyaret etti.  

Vali Yavuz’dan Hayat Kimya Fabrikası’na ziyaret   mask
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Vali Seddar Yavuz, kimya sektöründe adını duyurmuş, dünyanın birçok ülkesinde üretim tesisleri bulunan ve ilimizde faaliyet gösteren önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Hayat Kimya Fabrikasını ziyaret etti. Vali Yavuz, üretim ve ihracata yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alarak, incelemelerde bulundu. Hayat Kimya Fabrikası Başkan Yardımcısı İbrahim Güler, Genel Sekreter Osman Aksoy, Direktörler; Ayfer Atılan ve Özden Fidan tarafından karşılanan Vali Yavuz, yetkililerle toplantı yaptı.

ÜRETİM TESİSİNİ GEZDİ

Burada fabrikanın çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Vali Yavuz, ülkemiz ekonomisinin geliştirilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Daha sonra fabrika içerisindeki üretim tesislerini gezip, çalışmaları yerinde inceleyen Vali Yavuz, yetkililerden bilgi alarak, çalışanlara kolaylıklar diledi.
# Sanayi

16 Ara 2021 - 15:53 - Gündem

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