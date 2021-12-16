Kredi başvurusu yapmadan önce bilmeniz gereken 4 detay!

Pandemi ile birlikte değişen ekonomi kredi başvurularına olan talepleri arttırdı. Konuttan taşıta, sağlıktan ihtiyaca birçok kredi türünde milyarca TL’lik hacimde kredi kullanımı sağlandı. Bankalara gerçekleştirilen başvuruların sonucunda bireysel ve ticari müşterilere sunulan bu krediler birçok ihtiyacın karşılanmasına imkan tanıdı. Bireysel ve ticari müşterilerin kredi başvuruları bankalar tarafından çoğu zaman reddediliyor. Kredi başvurularındaki bu olumsuz dönüşlerin birçok sebebi olabilir.

DÜŞÜK KREDİ NOTU

Olumsuz yanıt alan başvurulardaki neden büyük çoğunlukla “Düşük Kredi Notu” veya “İcra Takibi” olurken yanlış yapılan başvurular da kredi taleplerinin olumlu sonuçlanmasına engel olabiliyor. Hem kredi başvurusunun reddine hem de kredi notunun düşmesine sebep olan bu durumun yaşanmaması için önemli detaylara hakim olmak gerekiyor. Hiperaktif Kredi Danışmanlık CEO’su Alper Özata, kredi başvurusu sağlamadan evvel dikkat edilmesi gereken önerilerini paylaştı.

Önce ihtiyaçlarınızı belirleyin!

Her kredi türü için ihtiyaçlarınız farklıdır. Konut kredisi, taşıt kredisi, sağlık kredisi, ihtiyaç kredisi ve birçok farklı konuda krediye ihtiyaç duyabilirsiniz. İlk aşamada başvuracağınız krediye gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını kesinleştirin. İhtiyacınız net olarak belirledikten sonra ise ihtiyaç duyduğunuz kredi tutarını belirlemelisiniz. Bu bağlamda talep edeceğiniz kredi tutarı büyük önem taşıyor. Yüksek meblağlı bir kredi talebine karşılık gelmeyen bir gelir durumunuz varsa başvurunuzun reddedilmesi yüksek bir ihtimaldir. Başvuru sürecinden önce ilk olarak ihtiyaç duyduğunuz kredi tutarını doğru şekilde belirlemelisiniz.

Birden fazla bankaya başvuru yapmayın!

Kredi başvurularında aynı anda birden fazla bankaya başvuru yapmak olumsuz bir imaj oluşturarak taleplerin reddedilmesine sebep oluyor. Yakın tarihler içerisinde farklı bankalara gerçekleştirilen kredi başvuruları kredi notunuzu da düşürebilir. Kredi başvurularınızın reddedilmemesi için bir bankadan net dönüş almadan farklı bir bankaya kredi başvurusunda bulunmamalısınız.

Gelirinize göre ödeme planlarınızı kurgulayın!

İhtiyaç duyduğunuz kredinin geri ödeme planını detaylıca inceleyin. Gelirinize göre kurgulayacağınız bir ödeme planı sayesinde kredi taksitlerinizi zorlanmadan ödeme imkanı bulabilirsiniz. Bu yüzden kredi başvurusu yapmadan önce kredi başvurusu sağlayacağınız bankadan detaylı bilgi edinebilirsiniz. Doğru ödeme planını kurgulayarak kredi başvurularınızı gerçekleştirmeniz onay sonrasında daha sağlıklı bir finansal yönetim sağlamanıza olanak sağlayacaktır.

Uzman görüşlerini inceleyin!

Düşük kredi notuna sahip olmak günümüzde oldukça sık karşılaşılan bir durum. Geciken kredi kartı borçları, icra takipleri ve birçok farklı süreç kredi notunuzu doğrudan etkiler. Öncelikle kredi notunuzu yüksek tutmak için uzman görüşlerini sıkı bir şekilde takip edebilirsiniz. Düşük kredi notuna sahip olmak bir sorun gibi görünse de doğru danışmanlık sayesinde aşılabilecek bir etmen. Bireysel ve ticari kullanıcıların kredi danışmanlığı hizmeti alması, krediye erişimi düşük kredi notuna rağmen sağlayabiliyor.

KREDİYE ULAŞIM KOLAYLIĞI

Bu anlamda Hiperaktif Kredi Danışmanlık’ın yapay zeka ile sağladığı danışmanlık modeli krediye ulaşım kolaylığı oluşturuyor. Uçtan uca danışmanlıklar ile yönetilen başvuru süreçleri yüzde 70 olumlu yanıt alıyor. Doğru krediye ulaşımda büyük önem taşıyan bu model kredi notunun 750 olduğu müşterilere kadar kullanılabiliyor. Belirlenen ihtiyacı odağı dağıtmadan doğru geri ödeme planı ve danışmanlıkla almak kredi başvurularındaki dört önemli adım olarak öne çıkıyor.