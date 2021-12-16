Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kardeş belediye olan Erzurum Çat Belediyesi’nin Başkanı Melik Yaşar, Başkan Yardımcısı Bekir Sarıgül ve meclis üyelerini belediye binasında ağırladı. Meclis salonunda gerçekleştirilen buluşmaya ayrıca Körfez Belediye Başkan Yardımcıları Osman Yurt ve Levent Yılmaz, AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, meclis üyeleri ve Körfez’de yaşayan Çat’lı iş insanları ve STK temsilcileri de katıldı. Misafirlerini karşılayan Başkan Söğüt, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyet dile getirdi.
16 Ara 2021 - 15:55- Gündem Güncelleme: 16 Ara 2021 - 15:56
Çat’tan Körfez’e ‘kardeşlik’ ziyareti
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kardeş belediye olan Erzurum Çat Belediyesi’nin Başkanı Melik Yaşar ve beraberindeki heyeti ağırladı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.