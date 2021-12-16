Reklamı Kapat
16 Ara 2021 - 15:55- Gündem G: 16 Ara 2021 - 15:56

Çat’tan Körfez’e ‘kardeşlik’ ziyareti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kardeş belediye olan Erzurum Çat Belediyesi’nin Başkanı Melik Yaşar ve beraberindeki heyeti ağırladı

Çat’tan Körfez’e ‘kardeşlik’ ziyareti mask

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kardeş belediye olan Erzurum Çat Belediyesi’nin Başkanı Melik Yaşar, Başkan Yardımcısı Bekir Sarıgül ve meclis üyelerini belediye binasında ağırladı. Meclis salonunda gerçekleştirilen buluşmaya ayrıca Körfez Belediye Başkan Yardımcıları Osman Yurt ve Levent Yılmaz, AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, meclis üyeleri ve Körfez’de yaşayan Çat’lı iş insanları ve STK temsilcileri de katıldı. Misafirlerini karşılayan Başkan Söğüt, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyet dile getirdi.
# KÖRFEZ BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Söğüt, Düzce Yığılcalılar’a konuk oldu   mask
Söğüt, Düzce Yığılcalılar’a konuk oldu  
200 kilogram atık topladılar mask
200 kilogram atık topladılar
"Kanuna aykırı iş yapan mahkemede hesabını verecek" mask
"Kanuna aykırı iş yapan mahkemede hesabını verecek"
Ağadere Caddesi’nin altyapısı yenilenecek   mask
Ağadere Caddesi’nin altyapısı yenilenecek  
Muhasebecilerden Söğüt’e ziyaret mask
Muhasebecilerden Söğüt’e ziyaret
Körfez’de özel günde özel açılış mask
Körfez’de özel günde özel açılış
Söğüt’ten balıkçılara ziyaret     mask
Söğüt’ten balıkçılara ziyaret    
Söğüt genç girişimcilerle buluştu   mask
Söğüt genç girişimcilerle buluştu  
Körfez Belediyesi’nde Ruhsat Müdürü Mert oldu   mask
Körfez Belediyesi’nde Ruhsat Müdürü Mert oldu  
Körfez’de Yunus Emre anlatıldı   mask
Körfez’de Yunus Emre anlatıldı  

16 Ara 2021 - 15:55 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.535.815 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Çat’tan Körfez’e ‘kardeşlik’ ziyareti mask
Çat’tan Körfez’e ‘kardeşlik’ ziyareti
Kredi başvurusu yapmadan önce bilmeniz gereken 4 detay! mask
Kredi başvurusu yapmadan önce bilmeniz gereken 4 detay!
Vali Yavuz’dan Hayat Kimya Fabrikası’na ziyaret   mask
Vali Yavuz’dan Hayat Kimya Fabrikası’na ziyaret  
Özlü, esnafların istek ve taleplerini dinliyor mask
Özlü, esnafların istek ve taleplerini dinliyor
KOÜ’deki türkü şöleninde kulakların pası silindi   mask
KOÜ’deki türkü şöleninde kulakların pası silindi  
Söğüt, Düzce Yığılcalılar’a konuk oldu   mask
Söğüt, Düzce Yığılcalılar’a konuk oldu  
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL