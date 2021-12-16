Çat’tan Körfez’e ‘kardeşlik’ ziyareti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kardeş belediye olan Erzurum Çat Belediyesi’nin Başkanı Melik Yaşar, Başkan Yardımcısı Bekir Sarıgül ve meclis üyelerini belediye binasında ağırladı. Meclis salonunda gerçekleştirilen buluşmaya ayrıca Körfez Belediye Başkan Yardımcıları Osman Yurt ve Levent Yılmaz, AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, meclis üyeleri ve Körfez’de yaşayan Çat’lı iş insanları ve STK temsilcileri de katıldı. Misafirlerini karşılayan Başkan Söğüt, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyet dile getirdi.