Özlü Pastacılık Okulu’nda Hünerlerini Sergiledi  

Başiskele Belediyesi, Kocaeli Pastacılar Odası ve Başiskele İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle geçen ay eğitimlere başlayan Pastacılık Okulu’nda geleceğin pasta şefleri yetişiyor. Yeniköy Merkez Mahallesi Başiskele Belediyesi Halil İbrahim Sofrası Aşevi’nin üst katında yer alan kurs eğitim merkezinde eğitim gören kursiyerleri ziyaret eden Başkan Özlü, burada pizza yaparak mutfaktaki hünerlerini de sergiledi.

BAŞKAN ÖZLÜ: İSTİHDAMA YÖNELİK KURSLARIMIZ DEVAM EDECEK

Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ziyarette yaptığı konuşmada, “Başiskele’mizde istihdamı desteklemek ve nitelikli personel yetiştirmek için meslek edindirme kursları açıyoruz. Fırın ve pastane sektörüne eleman yetiştirmek amacıyla açılan Pastacılık Okulummuz, 94 gün boyunca 750 saatlik eğitimden oluşuyor. 100’e yakın başvuru sonrası yapılan mülakatlar neticesinde 12 kursiyerimiz geçtiğimiz Kasım ayından itibaren eğitim görmeye başladı. Bu tarz istihdama yönelik kurslarımız devam edecek. Hünerli kadınlarımızın aile ekonomilerine katkı vermelerine destek vermeye devam edeceğiz.” dedi. Pastacılık Okulu’nda verilen eğitimden çok memnun olan kursiyerler de Başkan Özlü’ye teşekkür ettiler.