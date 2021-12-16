Kafenin yeri İzmit’e geri veriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirildi. 155 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı mecliste gündem öncesi önergeler görüşüldü.

YURT DIŞI GEZİSİNİ ANLATTI

Çevre Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem yurt dışına yapılan teknik gezi hakkında, “2 ayrı tesisi ziyaret ettik. Kastijum Biyokurutma Tesisi birisi. Atıktan yakıt üretilen tesis. Diğeri ise Wessen Ayrıştırma Tesisi” dedi. Büyükakın, “Çöp bertarafı ile ilgili çalışmaydı” ifadelerinde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Fevzi Canbaz, “Körfez Sevindikli’de bulunan tuğla fabrikası köylerden toprak alması sonucu kullanılamaz hale gelmiştir. Bununla ilgili çukurların doldurulmasını arz ederiz” ifadelerinin bulunduğu önerge verdi.

“TIKANMALAR VE GÜRÜLTÜ VAR”

CHP Meclis Üyesi Ünal Özmural, “2018 yılında açılışı yapılan iki gün pazar beş gün otopark olarak hizmet veren Doğu Kışla karşısındaki kapalı pazar alanının zemininde bulunan ızgaraların boyutları ve eğimleri yetersiz olduğundan atık sularının birikmesine, ayrıca çökeltme havuzu yapılmadığından zemin suyu giderlerinin ana hatta direkt bağlanmasından dolayı giderlerde de sık sık tıkanmalar yaşanmaktadır. Bu da vatandaşların koku şikâyetine neden olmaktadır. Yine aynı alanda ses akustiği ile ilgili hiç çalışma yapılmadığından özellikle pazarın olduğu günlerde pazar alanı içinde ciddi bir gürültü problemi vardır” şeklinde önerge verildi. Büyükakın, “Bunları belediye olarak yazabilirsiniz” ifadelerinde bulunması üzerine Özmural, “Biz yazıyı yazdık. Büyükşehir adına yazıldı, cevap da geldi. İki tane konu vardı” dedi. Büyükakın ise, “Ünal Bey ile meclis çıkışında görüşün” diyerek talimat verdi.

MİLLET BAHÇESİ İHALESİ ÖNERGESİ

CHP Meclis Grup Başkanvekili Engin Taşdemir tarafından verilen önergede, “Sultanorhan mahallesinde yapılacak Millet Bahçesi konusunda, basında çıkan bilgilerden anlaşılacağı üzere ihalesinin yapılmış olduğu inşaat yapım çalışmalarına başlanacağı belirtilmektedir Millet Bahçesinin yapılmasında uygulanacak projesinin vaziyet planı hakkında, imar planında Millet Bahçesinin doğusunda bulunan Galericiler Çarşısı’nın yapılıp yapılmayacağı konusunda, Millet Bahçesi’nin ihalesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından mı, TOKİ tarafından mı yapıldığı, ihalenin yapıldığı tarih, ihale bedeli ve ihaleyi alan firma hakkında bilgi verilmesini arz ederiz” ifadelerine yer verildi.

“TAKAS KONUSUNDA MUTABAKATA VARDIK"

Büyükakın ise, “Orası 57 dönümlük arazinin mülkiyeti TOKİ’deydi ve oranın satılmasına ilişkin bir plan vardı. TOKİ doğal olarak kendi iç işleyişine göre orayı satayım başka yerde başka iş yapayım gibi bir mantık içinde bu da doğal. Orayı planlarken Çevre Bakanlığı’yla yaptığımız görüşmede bu bölgede bir galericiler sitesi ihityacı olduğunu, yapılması halinde onların o bölgeyi ekonomik olarak kullanmaları mantının da sağlanmış olacağını söyleyerek plan notuna galericiler sitesi yapılacağını işlettik. Orasının metresi 3 bin liradan olsa 180 milyon TL tutacak bir yer. 180 milyon TL’yi oraya vermek de çok akıllıca değildi. TOKİ’den alalım oraya bir şey yapılmasın demek mantıklı değil. Başka da bir şey yapılmasın, yapılacaksa galericiler sitesi yapılsın diye bir nevi çıpa atmış olduk. Galericiler Sitesi konusunda Zinnur Bey halen bir yer arıyor. Galericiler “dağın başına biz gitmeyiz” diyorlar. Alan çalışması Zinnur Bey tarafından devam ettiriliyor. Bir yer bulunursa orayı götürmek istiyoruz. Millet Bahçesi’nin yan tarafındaki o alanda galericiler sitesi yapmak yerine biraz daha şehrin dışında ancak çok dışında değil bir yer yapalım istiyoruz. O daha iyi. Ancak çok iyinin peşinde koşup hareketsiz kalıp cadde üzerinde araçların kalmasını da istemiyoruz. Bir yer bulamazsak Millet Bahçesi’nin yanındaki 57 dönümlük alan dışında yapma şansımız kalmıyor. Çevre Bakanlığı’yla bizim başka yerimizin bakanlığa verilmesi konusunda mutabakata vardık. TOKİ’nin yeriyle o yerin takası konusunda mutabakatı sağladık. Çevre Bakanı bunu söyledik” dedi.

İZMİT’E TAHSİS

İzmit Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan 1.183,00 metrekare yüzölçümlü taşınmazın park olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi ve protokol yapılması konularında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi komisyondan oy birliğiyle geldi. Madde, oy birliğiyle kabul edildi. İzmit Kemalpaşa Mahallesi, 256 ada 56 parsel Bodrum/zemin/ Birinci Kat 1 No’lu otopark nitelikli bağımsız bölümün ayni sermaye artırım yolu ile Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi adına devir edilmesi ve tapu tescil işlemlerinin yapılması ile ilgili madde, oy birliğiyle kabul edildi. Siirt İli Eruh İlçesine Kültürel Hizmet Tesisi" yapılması için protokol yapılması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edilirken Taşdemir, “İlçelerle ilgili neler yapıldığı konusunda meclise bilgi verilmiyor hiç, verilirse seviniriz” dedi. Büyükakın teklifi kabul etti.

TAHSİS GERİ VERİLİYOR

İzmit Belediyesi’nin kullandığı ve tahsis süreci biten Süleyman Paşa Hamamı’nın tahsisi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçakoca Cephe ve Meydan Düzenlemesi projesi kapsamına alınacağı gerekçesi ile tahsisin kaldırılması istendi. İzmit Belediyesi tarafından dün, söz konusu yerin kafe olarak açılışı yapılırken Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde Tahir Büyükakın başkanlığında konu gündeme geldi. Taşdemir, “Tahsis edilen yer 2013-2023 yıllarını kapsıyor. İzmit Belediyesi tahsisin kaldırılmasında sakınca yoktur diye yazı yazmış fakat akabinde İzmit Belediyesi tahsisi devamlılık talebinde bulunmuş devamında ise tahsisin kaldırılması süreci var. Muhalefet şerhimizin gerekçesi şu: muhakkak bütün ilçeler birbirinden değerlidir ama İzmit ilçesi vizyoner bir ilçe valilik, büyükşehir vs. İzmit’te yer alıyor. 6 buçuk katrilyonluk bütçesi olan büyükşehir belediyesinden bahsediyoruz” dedi.

“VERELİM”

Taşdemir sözlerinin devamında, “Bir proje geliştirilmiş. Burası kimsenin şahsi malı değil. Burası çifte standarttır. Sahillerde sosyal tesisi olmayan tek ilçe İzmit Belediyesi. Sonuç olarak burada ne kadar konunun yanlış olduğunu belirtsek de bu kentin onlarca sorunu var. Biz bunlarla uğraşacağımıza kalkıp İzmit Belediyesi’nin bir tane yeri Süleyman Paşa Hamamı’nın orayı vermemeyi doğru bulmuyorum. Sadece AK Partililerin değil Kocaeli’nin belediye başkanısınız. Bu kararın tekrar gözden geçirilip iptal edilmesini talep ediyoruz” dedi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün konuşmaya defalarca müdahale etti. İYİ Parti Meclis Başkanvekili Fevzi Canbaz, “Bu küçük yerin alınması Millet İttifakı olarak bizleri de rahatsız etmiştir. Bu kararın alınmasının tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz” dedi. Büyükakın, “Aynı kanaatteyim. Verelim diye düşünüyorum. Grubumdan da rica ediyorum. Komisyon raporunun değiştirilmesini istiyorum uygun görürlerse” dedi. Komisyon raporunun dairesine iadesi oy birliğiyle kabul edildi.

“İKİ DE BİR KAVGA EDİYORUZ”

Büyükakın, “Burası dün açılışı olan yer. Açılışı yapıldıktan sonra danışmanınızın hareketle kutladığı bir yer. Biz sizin tarzınıza uymayız bunu da bilin. Burada raporlar okundu. Bu raporlarda 4 tane yerin tahsisi yapıldı. Yasin dayanamadı söyledi ama aslında hakikaten dayanılmayacak bir yaklaşım gösteriyor sürekli kamuoyuna yanlış bilgi veriyorsunuz. Bundan aşağı yukarı 2 yıl önce tahsisten vazgeçiyoruz demişsiniz. Bu işler bitti dediğiniz işler biteli çok oldu. Meclisten geçeli 3 ay oldu. Yazıyı 12 Kasım 2021’de yazdınız. İptal talebi ise 10 Ocak 2020. Kamuoyunu öyle yanıltıyorsunuz. Kamuoyuna beyanınızın hiçbiri doğru değil. Cumhuriyet Parkı’nda hiçbir şey yapmadınız. Yapacağız dedik, duyuldu ondan sonra biz buraya park yapacaktık dediniz; burada proje gösterdiniz. Sonrasında Engin Bey’in de olduğu toplantı yaptık. Ben yapacağım dedikten sonra yapmazsam olmaz dedim. İki de bir kavga ediyoruz, çalıştırmıyorlar dediğiniz yerde kavga eden, kavga çıkarmaya çalışan sizsiniz” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR GELİP ÇIKARTSIN İSTİYORSUNUZ”

Tartışmalarla ilgili Büyükakın, “Dışarıda sürekli engelleniyor şeklinde kamuoyunu böyle bilgilendiriyorsunuz. Fethiye Caddesi için ortak proje yapalım, park ile ilgili ortak proje yapalım dedim yok dediniz. Ben parkı yapayım işletmek istiyorsanız size vereyim dedim yine istemediniz. Mülkiyet bizim, yapacağız diyen biziz, iki yıldır çivi çakmayan sizsiniz, yapacağız dedikten sonra bize yaptırtmıyorlar diyen yine sizsiniz. Buranın tahsisi bizim, tahsise gerek yok diyen de sizsiniz. Gereksizse neden bize yazıyorsunuz da tahsis edin diyorsunuz. Demek ki gerekli. Zaten peşinden oraya gidip açılış yapıp burası bizim deyip işgal edip ki hukuki karşılığı da bu. Tahsisi bile beklemeden açılış yaptınız ve zabıta diktiniz. Sanki büyükşehir belediyesi gelecek sizi oradan çıkaracak. Belki de istediğiniz bu. Büyükşehir gelip çıkartsın istiyorsunuz çalıştırmıyor demek için. Biz dün de yapmadık; bugün de yapmayacağız. Dünkü yerle ilgili de aynı şeyi yaptınız. Kavga çıkartmaya çalışanı bununla ilgili siyaset üretmeye çalışan sizsiniz. Siyaset üstü davranın adil olun diyorsunuz. Niyet iyi niyetse dün neden açılış yaptınız” dedi.

“YETER Kİ HİZMET EDİN”

Cumhuriyet Parkı’nı da geri tahsis edeceklerini söyleyen Büyükakın, “Tahsis kararını vermezsek ne olacak orada? Size ait olmayan yeri nasıl işleteceksiniz. Cumhuriyet Parkı’nın içinde bir yer var, yıllardır bakmadığınız yeri tanıtım ofisi yapacakmışsınız. İki senedir duruyor. Esnaf burayı yıkın, tinercinin şunun bunun mekanı oldu kaldırın dedi, biz harekete geçtik kıymete bindi. Böyle şehre zarar verirsiniz. Biz kavga edersek yarın gençler kavga eder. Siz bunu hiç düşünmüyor musunuz? Neden geriyorsunuz, ne elde etmek istiyorsunuz? Şehir bilsin ki ben sizle asla kavga etmeyeceğim. İsterseniz Büyükşehir Belediyesi’ni işgal edin, makama oturun yine de oradan da sizi çıkartmayacağım. Cumhuriyet Parkı’na da tahsisi arkadaşlarımız yapacaklar. Hangi kafeyi açarsanız açın yeter ki hizmet edin. Bu sayede sizi çalıştırmış oluyoruz” ifadelerinde bulundu.

Taşdemir Cem Şakaoğlu’nun hareketi ile ilgili, “Böyle bir şey yapmışşsa yazıklar olsun. “