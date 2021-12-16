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16 Ara 2021 - 16:01- Ekonomi G: 16 Ara 2021 - 16:04

Erdoğan'dan işverene yönelik müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı asgari ücretini 4 bin 250 TL olarak duyurduğu toplantıda işveren için müjdeli bir haber verdi. Erdoğan, "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Böylece işverenin üzerinden 450 TL'lik bir yükü kaldırmış oluyoruz" dedi.

Erdoğan'dan işverene yönelik müjde mask

1 Aralık tarihinde başlayan asgari ücret toplantıları bugün itibarıyla sona erdi. Bugün 4. ve son kez gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücretinin 4 bin 250 TL olduğunu duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BİR MÜJDE DE İŞVERENE GELDİ

Bir müjde de işveren tarafına veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Böylece işverenin üzerinden 450 TL'lik bir yükü kaldırmış oluyoruz" ifadesini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün gerçekleştirilen dördüncü toplantıda nihai karar aşamasına gelinmiştir. Komisyon asgari ücretin 4 bin TL'nin üzerinde olması için bakanlığımıza görüş bildirmiştir. Gerek işçi gerekse işveren tarafını temsil eden taraflar, süreci özveriyle yönetti. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı olarak ben de çok mutluyum.

"YÜZDE 50 ORANINDA ARTIŞ OLDU"

2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam değişecektir. Asgari ücret yüzde 50 oranında artmış oldu.

"İŞVERENİN ÜZERİNDEN 450 TL'LİK YÜKÜ KALDIRIYORUZ"

Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Böylece işverenin üzerinden 450 TL'lik bir yükü kaldırmış oluyoruz. Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırarak işverenlerimizin yanında olduğumuzu gösterdik.

"FİYATLARLA İLGİLİ BELİRSİZLİĞE SON VERMEKTE KARARLIYIZ"

Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız. Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum."

# asgari ücret, çocuk

16 Ara 2021 - 16:01 - Ekonomi

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