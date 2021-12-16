Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İzmit ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu Ç.E.H.'nin PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. Şüpheli, jandarma ekiplerinin şafak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
16 Ara 2021 - 16:06- Asayiş Güncelleme: 16 Ara 2021 - 16:09
Şafak operasyonu ile yakalanan PKK üyesi tutuklandı
Kocaeli'de PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.