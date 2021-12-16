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16 Ara 2021 - 16:10- Gündem G: 16 Ara 2021 - 16:20

Büyükakın ile Hürriyet arasında sert tartışma!

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ile İzmit Belediye Başkanı Hürriyet arasında sert tartışma yaşandı. Büyükakın, “Söyleyeceğiniz yok, algı yaratmak, kavga çıkartmak istiyorsunuz” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Büyükakın ile Hürriyet arasında sert tartışma! mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirildi. 155 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı mecliste gündem öncesi önergeler görüşüldü.

“EL HAREKETİNİ BİZ Mİ YAPTIK?”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Cumhuriyet Parkı ile ilgili “Orası 2 yıldır ihalede. Algı yönetimi konusunda çok iyi ders çalışmışsınız. Sizi kutluyorum. Burada bütün yanlış bilgileri bizden iyi biliyorsunuz” dedi. Büyükakın ise, “Bunu sizden iyi Kocaeli’de de Türkiye’de de kimse yapamaz. Yapın yapın çıkın bağırın beni engelliyorlar diye. Mahcup oldunuz değil mi. Siz kamuoyunu yanılttınız. Size ait olmayan bir yerde işletmeyi nasıl açıyorsunuz? Cevap verin, bağırın siz” dedi. Hürriyet, “Sizin ekipleriniz el altından bizi engellemek için elinden geleni yapıyor. Siz 11 AKP’linin başkanı değil Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanısınız” şeklinde cevap verdi. Büyükakın, “El hareketini biz yaptık değil mi? Yakıştırıyor musunuz siz bayan olarak. Bu hareketi yapıp bu mecliste oturacaksınız böyle. Sizin meclisinde nasıl saygısızlık yaptığınızı biliyorsunuz. Hakaret ettiğim yok. Algı yaratmaya çalışmayın. Söyleyeceğiniz yok, algı yaratmak, kavga çıkartmak istiyorsunuz. Yaptığınız bir iş olmadığı için kavga çıkarıp o kavga üzerinden siyaset yapacaksınız değil mi? Yeter artık ya” dedi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Bize hareket yapıldı. Bizden özür dilesin. Hürriyet, “Yalan söylüyorsunuz. İzmitle ilgili hepiniz konuşuyorsunuz, bizi konuşturmuyorsunuz” dedi.

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16 Ara 2021 - 16:10 Kocaeli- Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
04

Izmitli - bu büyükşehirin işi gücü yokmu ya, tek derdi izmit belediyesi, yada siyaset, sen siyasetçi degilsin sorunlarımızı çöz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Aralık 17:00
03

Erol Demirbek TÜRK - o el hareketini akp nin tv konuşmacıları çok dillerine doladılar çok reklamını yaptılar . chp mitinglerinde kullanır mı acaba ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Aralık 16:53
02

Süleyman - İki tane koca insan kavga ediyorsunuz. Yapmayın. Bakın Kocaeli halkı sandıkta ceza kesmeyi çok iyi bilir. O yüzden kimse Kocaeli benim kalem demesin. İyi geçinin. İşlerinizi güzelce yürütün.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Aralık 16:47
01

Kandirali - işçi seyyanen zam bekliyor. beklenti büyük. benden söylemesi.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 16 Aralık 16:23
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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