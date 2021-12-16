Büyükakın ile Hürriyet arasında sert tartışma!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirildi. 155 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı mecliste gündem öncesi önergeler görüşüldü.

“EL HAREKETİNİ BİZ Mİ YAPTIK?”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Cumhuriyet Parkı ile ilgili “Orası 2 yıldır ihalede. Algı yönetimi konusunda çok iyi ders çalışmışsınız. Sizi kutluyorum. Burada bütün yanlış bilgileri bizden iyi biliyorsunuz” dedi. Büyükakın ise, “Bunu sizden iyi Kocaeli’de de Türkiye’de de kimse yapamaz. Yapın yapın çıkın bağırın beni engelliyorlar diye. Mahcup oldunuz değil mi. Siz kamuoyunu yanılttınız. Size ait olmayan bir yerde işletmeyi nasıl açıyorsunuz? Cevap verin, bağırın siz” dedi. Hürriyet, “Sizin ekipleriniz el altından bizi engellemek için elinden geleni yapıyor. Siz 11 AKP’linin başkanı değil Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanısınız” şeklinde cevap verdi. Büyükakın, “El hareketini biz yaptık değil mi? Yakıştırıyor musunuz siz bayan olarak. Bu hareketi yapıp bu mecliste oturacaksınız böyle. Sizin meclisinde nasıl saygısızlık yaptığınızı biliyorsunuz. Hakaret ettiğim yok. Algı yaratmaya çalışmayın. Söyleyeceğiniz yok, algı yaratmak, kavga çıkartmak istiyorsunuz. Yaptığınız bir iş olmadığı için kavga çıkarıp o kavga üzerinden siyaset yapacaksınız değil mi? Yeter artık ya” dedi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Bize hareket yapıldı. Bizden özür dilesin. Hürriyet, “Yalan söylüyorsunuz. İzmitle ilgili hepiniz konuşuyorsunuz, bizi konuşturmuyorsunuz” dedi.