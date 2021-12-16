Şakoğlu’nun el hareketine Büyükakın’dan tepki

Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinde, dün açılışı yapılan Şehri İzmit Kafe’de Cem Şakoğlu’nun el hareketine büyükşehir meclisinde Büyükakın tepki gösterdi. Büyükakın, Fatma Kaplan Hürriyet ile yaşadığı tartışmada sık sık bu konuyu gündeme getirirken, Cem Şakoğlu o anları büyükşehir meclisinde takip etti. Büyükakın mecliste Şakoğlu ile ilgili olarak, Fatma Kaplan Hürriyet’e “El hareketini biz mi yaptık? Siz bu hareketi yapıp bu mecliste oturacaksınız. Söyleyeceğiz yok algı yaratmaya kavga çıkarıp bunun siyasetini yapmak istiyorsunuz.” dedi. Büyükakın ayrıca,”Dün açılışı yaptıktan, bizi izleyen danışmanın hareketi ile kutladığım yer. Biz size uymayız” dedi.