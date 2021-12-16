Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinde, dün açılışı yapılan Şehri İzmit Kafe’de Cem Şakoğlu’nun el hareketine büyükşehir meclisinde Büyükakın tepki gösterdi. Büyükakın, Fatma Kaplan Hürriyet ile yaşadığı tartışmada sık sık bu konuyu gündeme getirirken, Cem Şakoğlu o anları büyükşehir meclisinde takip etti. Büyükakın mecliste Şakoğlu ile ilgili olarak, Fatma Kaplan Hürriyet’e “El hareketini biz mi yaptık? Siz bu hareketi yapıp bu mecliste oturacaksınız. Söyleyeceğiz yok algı yaratmaya kavga çıkarıp bunun siyasetini yapmak istiyorsunuz.” dedi. Büyükakın ayrıca,”Dün açılışı yaptıktan, bizi izleyen danışmanın hareketi ile kutladığım yer. Biz size uymayız” dedi.
16 Ara 2021 - 16:20- Gündem Güncelleme: 16 Ara 2021 - 16:22
Şakoğlu’nun el hareketine Büyükakın’dan tepki
Dün açılışı gerçekleştirilen Şehri İzmit Kafe’de Cem Şakoğlu’nun el hareketine büyükşehir meclisinde Büyükakın tepki gösterdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Lideri Neki - patağonyada bir ata sözü vardır şaptan olurmu şeker cinsine s......cinsine çeker liderine bak partizanını tanı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.