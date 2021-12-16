Reklamı Kapat
16 Ara 2021 - 16:35- Gündem G: 16 Ara 2021 - 16:42

Vatandaş sordu: Bu ağaçlar neden kesildi?
Vatandaş sordu: Bu ağaçlar neden kesildi? mask
Haber albümü için resme tıklayın

Gazetemizin whatsapp ihbar hattına ulaşan bir okurumuz, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin arka tarafında bulunan ormanlık bölgede ağaçların kesilmesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili olarak, "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin arka tarafında, Kulfallı istikametinde yolun sağ tarafındaki ormanlık alan komple kesildi. Tabela koymuşlar bir kurumun ağaçlandırma alanı diye. Şunu öğrenmek istiyorum, burası zaten ormanlık bir alandı. Neden ağaçlar kesildi ve tekrardan ağaçlandırma yapıldı. Burada yanlış şeyler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

16 Ara 2021 - 16:35 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.535.815 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ilimtepeli - o ağaçlara koza yapıp ağacı içten çürütüp hiç bir işe yaramaz hale getiren bir tırtıl var o bölgede ilimtepeye kadar olan alanda geçmiştede olmuştu kesilip yeniden çamlık oldu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Aralık 17:09

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Büyükakın: Kaçak, devlet yapmış mask
Büyükakın: Kaçak, devlet yapmış
Vatandaş sordu: Bu ağaçlar neden kesildi? mask
Vatandaş sordu: Bu ağaçlar neden kesildi?
Çat’tan Körfez’e ‘kardeşlik’ ziyareti mask
Çat’tan Körfez’e ‘kardeşlik’ ziyareti
Özlü Pastacılık Okulu’nda Hünerlerini Sergiledi   mask
Özlü Pastacılık Okulu’nda Hünerlerini Sergiledi  
Kredi başvurusu yapmadan önce bilmeniz gereken 4 detay! mask
Kredi başvurusu yapmadan önce bilmeniz gereken 4 detay!
Vali Yavuz’dan Hayat Kimya Fabrikası’na ziyaret   mask
Vali Yavuz’dan Hayat Kimya Fabrikası’na ziyaret  
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL