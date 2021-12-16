Vatandaş sordu: Bu ağaçlar neden kesildi?

Gazetemizin whatsapp ihbar hattına ulaşan bir okurumuz, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin arka tarafında bulunan ormanlık bölgede ağaçların kesilmesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili olarak, "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin arka tarafında, Kulfallı istikametinde yolun sağ tarafındaki ormanlık alan komple kesildi. Tabela koymuşlar bir kurumun ağaçlandırma alanı diye. Şunu öğrenmek istiyorum, burası zaten ormanlık bir alandı. Neden ağaçlar kesildi ve tekrardan ağaçlandırma yapıldı. Burada yanlış şeyler yapılıyor." ifadelerini kullandı.