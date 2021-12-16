Vatandaş sordu: Bu ağaçlar neden kesildi?

Gazetemizin whatsapp ihbar hattına ulaşan bir okurumuz, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin arka tarafında bulunan ormanlık bölgede ağaçların kesilmesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili olarak, "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin arka tarafında, Kulfallı istikametinde yolun sağ tarafındaki ormanlık alan komple kesildi. Tabela koymuşlar bir kurumun ağaçlandırma alanı diye. Şunu öğrenmek istiyorum, burası zaten ormanlık bir alandı. Neden ağaçlar kesildi ve tekrardan ağaçlandırma yapıldı. Burada yanlış şeyler yapılıyor." ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ilimtepeli - o ağaçlara koza yapıp ağacı içten çürütüp hiç bir işe yaramaz hale getiren bir tırtıl var o bölgede ilimtepeye kadar olan alanda geçmiştede olmuştu kesilip yeniden çamlık oldu
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.