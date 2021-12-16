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16 Ara 2021 - 16:42- Gündem G: 16 Ara 2021 - 16:43

Büyükakın: Kaçak, devlet yapmış

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın TÜPRAŞ’ın bulunduğu alanda ilave iskele alanı ile ilgili görüş için, “TÜPRAŞ o zaman devlet. Dolgu yapılmış, 50 yıl olmuş. Kaçak, devlet yapmış” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Büyükakın: Kaçak, devlet yapmış mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirildi. 155 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı mecliste gündem öncesi önergeler görüşüldü. Derince Belediyesi, G23b.23d ve G23c.03a nazım, G23b.23d.4c ve G23c.03a.1a uygulama imar planı paftaları, İlave İskele Alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili Tanış, kamu zararı olduğunu ve dolgu yapıldığını belirtmesinin ardından Büyükakın, “Biz TÜPRAŞ’a şimdi tapu verdik zannediyorlar. TÜPRAŞ iken orası devletindi. Orası zaten fiilen dolgu halinde. Devlet yapmış, kendine tapu çıkartmış zaten kamu yararı var. Özel sektöre mülkiyet verilmiş diyorsun. Ne yapalım yıkın mı diyelim? Orhan Bey, doğru tespit edin. TÜPRAŞ o zaman devlet. Dolgu yapılmış, 50 yıl olmuş. Kaçak, devlet yapmış. TÜPRAŞ devletinken yapılmış. Şimdi de orayı tescil ediyor. Neden yıktıralım? Kaçaksa ne yapmamız lazım yıkmamız lazım” dedi. Tanış, “ Dilovası’ndaki dolguyu kim yapmış” sorusunu yöneltti.

“UYGUNDUR DEMESEK DE İŞLENECEK”

Büyükakın, “2004’ten önce. Biz o zaman belediyede değildik. Biz burada izin vermiyoruz. İzin yetkisi bizde değil. Dolgu yapılmıyor. Konumuz dolgu değil. Zamanında 50 yılında yapılan, 2000 yılında yapılan dolguların imar planına işlenmesi ve tescili ile ilgili görüş istiyorlar. Uygundur diye bilgi vereceğiz. Dolgu da yaptırmıyoruz. Uygun görüş veriyoruz çünkü zaten var. Yeni bir şey yaptırmıyoruz; yeni bir dolgu yapılmıyor. 50 yılında yapılmış TÜPRAŞ’ın yaptığı bir yerin resmileştirilmesi için uygundur görüşü istiyorlar. Uygundur demesek de işlenecek. Önemli olan bizim şu anda yaptırmıyor olmamız. İskele büyüyor; iskelede dolgu yok. ” dedi. Tanış’ın “Petrol Ofisi 50 bin metreküp tesis yaptırıyor. Bunlar onlara hazırlık. TÜPRAŞ oradaki alanı aktarma tesisi kuracağım, 25 bin ton LPG tesisi yapacağım diyor.” Cevabı sonrası Büyükakın, “Gemiler şu anda tonajları büyük olduğu için yanaşamıyor. Gemiler büyük olduğu için yanaşamıyor. Ulaştırma Bakanlığı da standart getirdi. Adam da bu iskelesini bu standarta uygun büyütüyor” dedi. Tanış, “Biz burası doymuş bir yer. Arttırarak doğru bir şey yapmıyoruz” dedi. Madde, oy çokluğuyla kabul edildi.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası

16 Ara 2021 - 16:42 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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