2022 işsizlik maaşı ve AGİ belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti açıkladı. 2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. Asgari ücrette yapılan zam ile birlikte asgari geçim indirimi (AGİ) ve işsizlik maaşı rakamları da belli oldu.
En düşük AGİ ödemesi 2022 yılında 402 liraya çıkacak.
Evli olan eşi çalışmayan: 481 lira
Evli olan eşi çalışan: 402 lira
Eşi çalışmayan ve bir çocuğu olan: 543 lira
Eşi çalışan ve bir çocuğu olan: 462 lira
Eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan: 603 lira
Eşi çalışan ve iki çocuğu olan: 522 lira
Eşi çalışmayan ve üç veya daha fazla çocuğu olan: 684 lira
Eşi çalışan ve üç çocuğu olan: 603 lira
Eşi çalışan ve dört çocuğu olan: 643 lira
Eşi çalışan ve beş çocuğu olan: 684 lira
İŞŞİZLİK MAAŞI
2022 yılında en düşük işsizlik maaş 2 bin 130 lira, en yüksek işsizlik maaşı 4 bin 260 lira olacak.
Kıdem tazminatı tavanı ise 8 bin 651 liradan 12 bin 976 liraya yükselecek.
864 lirada olan 65 yaş üstü aylığı ise 2022 yılında bin 296 liraya çıkacak.
Engelli aylığı ise bin 552 lira olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.