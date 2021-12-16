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16 Ara 2021 - 17:12- Ekonomi G: 16 Ara 2021 - 17:16

2022 işsizlik maaşı ve AGİ belli oldu

2022 yılında asgari ücret yüzde 50.54 artarak 4 bin 253 lira olacak. Asgari geçim indirimi ve işsizlik maaşı da benzer oranda artış gösterecek.

2022 işsizlik maaşı ve AGİ belli oldu mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti açıkladı. 2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. Asgari ücrette yapılan  zam ile birlikte asgari geçim indirimi (AGİ) ve işsizlik maaşı rakamları da belli oldu.

En düşük AGİ ödemesi 2022 yılında 402 liraya çıkacak.

Evli olan eşi çalışmayan: 481 lira

Evli olan eşi çalışan: 402 lira

Eşi çalışmayan ve bir çocuğu olan: 543 lira

Eşi çalışan ve bir çocuğu olan: 462 lira

Eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan: 603 lira

Eşi çalışan ve iki çocuğu olan: 522 lira

Eşi çalışmayan ve üç veya daha fazla çocuğu olan: 684 lira

Eşi çalışan ve üç çocuğu olan: 603 lira

Eşi çalışan ve dört çocuğu olan: 643 lira

Eşi çalışan ve beş çocuğu olan: 684 lira

İŞŞİZLİK MAAŞI

2022 yılında en düşük işsizlik maaş 2 bin 130 lira, en yüksek işsizlik maaşı 4 bin 260 lira olacak.


Kıdem tazminatı tavanı ise 8 bin 651 liradan 12 bin 976 liraya yükselecek.

864 lirada olan 65 yaş üstü aylığı ise 2022 yılında bin 296 liraya çıkacak.

Engelli aylığı ise bin 552 lira olacak.

# asgari ücret, Zam

16 Ara 2021 - 17:12 - Ekonomi

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