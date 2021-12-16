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16 Ara 2021 - 17:21- Ekonomi G: 16 Ara 2021 - 17:24

Benzine zam geldi

Benzinin litre fiyatı bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 56 kuruş zamlanacak.

Benzine zam geldi mask

Dolar kurundaki artış, akaryakıtta  zam yağmuruna neden olmaya devam ediyor. EPGİS’in duyurusuna göre, benzinin litre fiyatı bu geceden itibaren 56 kuruş zamlanacak. Böylece benzinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara’da 10,41’den 10,97’ye, İstanbul’da 10,36 TL’den 10,92 TL’ye, İzmir’de 10,43 TL’den 10,99 TL’ye yükselecek. Benzine en son 9 Aralık’ta 77 kuruş zam gelmişti. Dolar kurunda belirgin bir düşüş olmazsa yarın benzin ve motorinde yine zam bekleniyor
# Zam

16 Ara 2021 - 17:21 - Ekonomi

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