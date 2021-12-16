Olay öğle saatlerinde, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Yağmur Sokak’ta meydana geldi. Boş arazide bir kadını kanlar içerinde yerde yatarken görenler, 112 Acil’i arayarak haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsminin K.M. olduğu belirlenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan K.M. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, K.M.’yi öldürdüğü belirlenen K.A.’yı suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen K.A.’nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.
16 Ara 2021 - 17:48- Asayiş Güncelleme: 16 Ara 2021 - 17:59
Kocaeli'de bir kadın cinayeti daha! Başından vurulmuş halde bulundu
KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde boş arazide başından silahla vurulmuş olarak bulunan K.M. adlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili K.A.'yı gözaltına aldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.