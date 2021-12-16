Reklamı Kapat
16 Ara 2021 - 17:48- Asayiş G: 16 Ara 2021 - 17:59

Kocaeli'de bir kadın cinayeti daha! Başından vurulmuş halde bulundu

KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde boş arazide başından silahla vurulmuş olarak bulunan K.M. adlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili K.A.'yı gözaltına aldı.

Kocaeli'de bir kadın cinayeti daha! Başından vurulmuş halde bulundu mask

Olay öğle saatlerinde, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Yağmur Sokak’ta meydana geldi. Boş arazide bir kadını kanlar içerinde yerde yatarken görenler, 112 Acil’i arayarak haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsminin K.M. olduğu belirlenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan K.M. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, K.M.’yi öldürdüğü belirlenen K.A.’yı suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen K.A.’nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.
# Çayırova, sağlık, Sokak, Kadın

16 Ara 2021 - 17:48 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.535.815 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Bebeği ağlayınca annenin cansız bedeni bulundu mask
Bebeği ağlayınca annenin cansız bedeni bulundu
"Sana eşcinsel cinler musallat olmuş" diyen sözde hocanın 25 yıla kadar hapsi istendi mask
"Sana eşcinsel cinler musallat olmuş" diyen sözde hocanın 25 yıla kadar hapsi istendi
Özbek kadın otelde ölü bulundu mask
Özbek kadın otelde ölü bulundu
Otomobile kurşun yağdıran şahıs serbest kaldı mask
Otomobile kurşun yağdıran şahıs serbest kaldı
Kocaeli'de terör örgütü şüpheli yakalandı mask
Kocaeli'de terör örgütü şüpheli yakalandı
Taksi şoförünü darp eden zanlılar tutuklandı mask
Taksi şoförünü darp eden zanlılar tutuklandı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL