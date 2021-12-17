Kartepe’nin karlı akşam manzarası mest etti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı, dün gece saatlerinde etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, 1600 rakımlı Kartepe’yi beyaza bürüdü. Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla eşsiz güzellikler sunan Kartepe, yoğun kar yağışıyla birlikte vatandaşların akınına uğramaya başladı. Belediye ekipleri de yollarda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının düştüğü Kartepe’de etkili olan kar, kartpostallık görüntüler de ortaya çıkardı. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Kartepe’de akşam manzarası drone ile havadan görüntülendi.
# Kartepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.