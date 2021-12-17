Kartepe’nin karlı akşam manzarası mest etti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı, dün gece saatlerinde etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, 1600 rakımlı Kartepe’yi beyaza bürüdü. Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla eşsiz güzellikler sunan Kartepe, yoğun kar yağışıyla birlikte vatandaşların akınına uğramaya başladı. Belediye ekipleri de yollarda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının düştüğü Kartepe’de etkili olan kar, kartpostallık görüntüler de ortaya çıkardı. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Kartepe’de akşam manzarası drone ile havadan görüntülendi.