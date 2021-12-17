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17 Ara 2021 - 10:49- Ekonomi G: 17 Ara 2021 - 10:51

Kocaeli’de kapanan şirket sayısı 2020’ye göre arttı

TOBB tarafından yayınlanan verilere göre 2021’nin ilk on bir ayında kapanan şirket sayısı 2020’ye göre artış gösterdi. 2021 yılında 515 şirket kapanırken 2020 yılında ise bu sayı 445 olarak açıklanmıştı. Ayrıca 2021 yılında kurulan şirket sayısı 2 bin 798 olurken 2020 yılında ise 2 bin 270 olarak duyurulmuştu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Kocaeli’de kapanan şirket sayısı 2020’ye göre arttı mask

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Kurulan şirket sayısı, kasımda bir önceki aya göre yüzde 9.2 artarak 10 bin 192'ye, kapanan şirket sayısı da yüzde 3.2 artışla 1.547'ye yükseldi. Kurulan şirket sayısı, kasımda bir önceki aya göre yüzde 9,2 artarak 10 bin 192'ye, kapanan şirket sayısı da yüzde 3,2 yükselişle 1547'e çıktı. Kasımda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6, kapanan şirket sayısı da yüzde 57,4 artış gösterdi.

2020’YE GÖRE ARTIŞ

Kocaeli’de Kasım ayında 242 şirket, 1 kooperatif ve 70 şahıs şirketi kurulurken 27 şirket ise tasfiye edildi. Aynı ayda 33 şirket, 1 kooperatif ve 21 şahıs şirketi kapandı. Geçtiğimiz yıl aynı ayda 244 şirket ve 66 şahıs şirketi kurulmuş, 21 şirket tasfiye edilmiş, 16 şirket ve 19 şahıs şirketi ise kapanmıştı. 2021 Kasım ayına kadar Kocaeli’de 2 bin 223 şirket, 4 kooperatif ve 571 şahıs şirketi kurulurken 314 şirket ile 8 kooperatif tasfiye edilirken, 238 şirket, 10 kooperatif ile 267 şahıs şirketi kapandı. 2020 yılı Kasım ayına kadar ise 2 bin 91 şirket, 18 kooperatif ve 631 şahıs şirketi kurulmuş, 261 şirket ve 10 kooperatif tasfiye edilmiş, 228 şirket, 18 kooperatif ve 199 şahıs şirketi ise kapanmıştı. Kocaeli’de ayrıca 2021 yılı Kasım ayına kadar 17 yabancı sermayeli şirket kurulurken 104 milyon 560 bin TL sermaye olduğunu duyuruldu.

17 Ara 2021 - 10:49 - Ekonomi

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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