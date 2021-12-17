Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşayan Metin Kahraman önceki gün evde içki içtikten sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, Metin Kahraman’ı özel bir hastaneye kaldırdı. Kahraman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kahraman’ın sahte içkiden zehirlenmiş olabileceği şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belirlenecek olan Kahraman’ın cenazesi, bugün Sarımeşe Merkez Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
17 Ara 2021 - 11:17- Asayiş Güncelleme: 17 Ara 2021 - 12:33
Sahte içki Kocaeli'de de can aldı iddiası!
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen Metin Kahraman (48) yaşamını yitirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.