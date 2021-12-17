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17 Ara 2021 - 11:17- Asayiş G: 17 Ara 2021 - 12:33

Sahte içki Kocaeli'de de can aldı iddiası!

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen Metin Kahraman (48) yaşamını yitirdi.

Sahte içki Kocaeli'de de can aldı iddiası! mask

Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşayan Metin Kahraman önceki gün evde içki içtikten sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, Metin Kahraman’ı özel bir hastaneye kaldırdı. Kahraman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kahraman’ın sahte içkiden zehirlenmiş olabileceği şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belirlenecek olan Kahraman’ın cenazesi, bugün Sarımeşe Merkez Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
# Kartepe, sağlık

17 Ara 2021 - 11:17 - Asayiş

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