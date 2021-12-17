1. Amatör Lig A Grubu’nda zor cumartesi!

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Beylikbağı’nın süpürdüğü 1. Amatör Lig A Grubu’nda bugün 4 maç oynanacak. MÜCADELE - 1. Amatör Lig A Grubu’nda bugün 4 maç oynanacak. Maçların 3’ü 15.00’te 1’i ise saat 17.00’de başlayacak.

LİDERİN RAKİBİ KADIKÖY

6’da 6 yapan lider Beylikbağıspor, 6 maç sonunda 1 galibiyeti bulunan 7. sıradaki Kadıköyspor’a konuk olacak. Cephanelik Stadı’ndaki maç 15.00’te başlayacak. Bu maçın ardından aynı statta ikinci sıradaki Bekirderespor ile 3 puanlı Gölcük İdmanyurdu’nu ağırlayacak. Üçüncü sıradaki Başiskele Belediye, Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda Gölcük ekibi Kavaklıspor’u ağırlayacak. Beylikbağı Stadı’nda ise Beylikbağı Karadeniz’in rakibi son sıradaki Başiskele Birlikspor olacak.