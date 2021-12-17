1. Amatör Lig A Grubu’nda zor cumartesi!

Beylikbağı’nın süpürdüğü 1. Amatör Lig A Grubu’nda bugün 4 maç oynanacak. MÜCADELE - 1. Amatör Lig A Grubu’nda bugün 4 maç oynanacak. Maçların 3’ü 15.00’te 1’i ise saat 17.00’de başlayacak.
LİDERİN RAKİBİ KADIKÖY
6’da 6 yapan lider Beylikbağıspor, 6 maç sonunda 1 galibiyeti bulunan 7. sıradaki Kadıköyspor’a konuk olacak. Cephanelik Stadı’ndaki maç 15.00’te başlayacak. Bu maçın ardından aynı statta ikinci sıradaki Bekirderespor ile 3 puanlı Gölcük İdmanyurdu’nu ağırlayacak. Üçüncü sıradaki Başiskele Belediye, Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda Gölcük ekibi Kavaklıspor’u ağırlayacak. Beylikbağı Stadı’nda ise Beylikbağı Karadeniz’in rakibi son sıradaki Başiskele Birlikspor olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.