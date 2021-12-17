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17 Ara 2021 - 11:53- Spor G: 17 Ara 2021 - 11:54

Lider Darıca Kültür, Sırrıpaşa’yı konuk ediyor

Süper Amatör Lig A Grubu’nda bugün tek maç oynanacak. 6 maç sonunda 4 galibiyet elde eden ve liderlik koltuğunda bulunan Darıca Kültür ve Martıspor’u...
Lider Darıca Kültür, Sırrıpaşa’yı konuk ediyor mask
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Süper Amatör Lig A Grubu’nda bugün tek maç oynanacak. 6 maç sonunda 4 galibiyet elde eden ve liderlik koltuğunda bulunan Darıca Kültür ve Martıspor’un rakibi son iki maçını kazanarak çıkış yakalayan Sırrıpaşa Futbol Kulübü olacak. Zorlu karşılaşma Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak. Bu grupta dün akşam üç maç oynanacaktı.
# Darıca

17 Ara 2021 - 11:53 - Spor

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