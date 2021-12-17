Derince Birlik ve Gültepe ağır favori

1. Amatör Lig C Grubu’nda sekizinci hafta maçları bugün oynanacak. Günün ilk maçında, A takımı BAL’da mücadele eden ve 2004-2005 doğumlu sporcuları ile yatırım sezonu çıkaran 6 puanlı Kullarspor, 11 puanlı Tavşancılspor, Kullar Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak olan maçta karşılaşacak. Saat 15.30’da Gölcük Çiftlik, Tavşanlıspor’u, Kavaklı Stadı’nda ağırlayacak.

LİDERİ DEVİRMİŞTİ

C Grubu’nda saat 17.00’de ise 3 maç birden başlayacak. Lider Derince Birlikspor, Anadolu 1071 deplasmanına çıkacak. Mücadele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanacak. 13 puanla üst sıralarda tutunmak isteyen Darıcaspor, 2 galibiyeti bulunan Selanikspor’u Çayırova Şekerpınar Stadı’nda ağırlayacak. Geride bıraktığımız hafta Derince Birlikspor’u mağlup ederek rakibine ilki yaşatan ikinci sıradaki Gültepespor, 4 puanla son sıradaki Gölcük Şirinköy’e konuk olacak.