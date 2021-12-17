Derince Birlik ve Gültepe ağır favori

1. Amatör Lig C Grubu’nda sekizinci hafta maçları bugün oynanacak. Günün ilk maçında, A takımı BAL’da mücadele eden ve 2004-2005 doğumlu sporcuları ile yatırım sezonu çıkaran 6 puanlı Kullarspor, 11 puanlı Tavşancılspor, Kullar Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak olan maçta karşılaşacak. Saat 15.30’da Gölcük Çiftlik, Tavşanlıspor’u, Kavaklı Stadı’nda ağırlayacak.
LİDERİ DEVİRMİŞTİ
C Grubu’nda saat 17.00’de ise 3 maç birden başlayacak. Lider Derince Birlikspor, Anadolu 1071 deplasmanına çıkacak. Mücadele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanacak. 13 puanla üst sıralarda tutunmak isteyen Darıcaspor, 2 galibiyeti bulunan Selanikspor’u Çayırova Şekerpınar Stadı’nda ağırlayacak. Geride bıraktığımız hafta Derince Birlikspor’u mağlup ederek rakibine ilki yaşatan ikinci sıradaki Gültepespor, 4 puanla son sıradaki Gölcük Şirinköy’e konuk olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.